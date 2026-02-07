Erfolg fÃ¼r Artenschutz: Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt

Die Bermuda-Landschnecke wurde vor dem Aussterben gerettet

Die Schnecke ist klein, der Erfolg fÃ¼r den Artenschutz jedoch riesig: Wissenschaftler haben die einstmals vom Aussterben bedrohte Bermuda-Landschnecke nach eigenen Angaben erfolgreich wieder auf der Insel im Nordatlantik angesiedelt. Die Schneckenart "wurde offiziell vom Aussterben gerettet", erklÃ¤rten die Experten des Zoos im nordenglischen Chester am Samstag gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP. Dem Fachmagazin Oryx zufolge leben auf Bermuda mittlerweile wieder sechs Kolonien der Schneckenart.



Auf den Erfolg haben die ArtenschÃ¼tzer lange hingearbeitet: Die Bermuda-Landschnecke war auf dem britischen Inselterritorium jahrelang nicht gesichtet worden. Als 2014 in der Hauptstadt Hamilton einige Exemplare entdeckt wurden, wurden ein paar Schnecken nach Chester geflogen. Die Zoomitarbeiter arbeiteten fÃ¼nf Jahre daran, den Bestand wieder aufzubauen - rund 60.000 Schnecken lebten zwischenzeitig in den Zoo.Â 2019 wurden die Weichtiere Â dann zur Wiederansiedlung nach Bermuda gebracht.Â



Auch wenn ihre Rettung jetzt offiziell ist hat die Schnecke weiterhin Feinde, die ihr Ãœberleben erneut gefÃ¤hrden kÃ¶nnten. Dazu gehÃ¶ren der Verlust von Lebensraum, der Einsatz von Pestiziden und die Wolfsschnecke, eine invasive Art, die andere Schneckenarten frisst. Â