Brennpunkte

Erfolg fÃ¼r Artenschutz: Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt

  • AFP - 7. Februar 2026, 10:18 Uhr
Bild vergrößern: Erfolg fÃ¼r Artenschutz: Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt
Die Bermuda-Landschnecke wurde vor dem Aussterben gerettet
Bild: AFP

Die Schnecke ist klein, der Erfolg fÃ¼r den Artenschutz riesig: Wissenschaftler haben die einstmals vom Aussterben bedrohte Bermuda-Landschnecke nach eigenen Angaben erfolgreich wieder auf der Insel im Nordatlantik angesiedelt.

Die Schnecke ist klein, der Erfolg fÃ¼r den Artenschutz jedoch riesig: Wissenschaftler haben die einstmals vom Aussterben bedrohte Bermuda-Landschnecke nach eigenen Angaben erfolgreich wieder auf der Insel im Nordatlantik angesiedelt. Die Schneckenart "wurde offiziell vom Aussterben gerettet", erklÃ¤rten die Experten des Zoos im nordenglischen Chester am Samstag gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP. Dem Fachmagazin Oryx zufolge leben auf Bermuda mittlerweile wieder sechs Kolonien der Schneckenart.

Auf den Erfolg haben die ArtenschÃ¼tzer lange hingearbeitet: Die Bermuda-Landschnecke war auf dem britischen Inselterritorium jahrelang nicht gesichtet worden. Als 2014 in der Hauptstadt Hamilton einige Exemplare entdeckt wurden, wurden ein paar Schnecken nach Chester geflogen. Die Zoomitarbeiter arbeiteten fÃ¼nf Jahre daran, den Bestand wieder aufzubauen - rund 60.000 Schnecken lebten zwischenzeitig in den Zoo.Â 2019 wurden die Weichtiere Â dann zur Wiederansiedlung nach Bermuda gebracht.Â 

Auch wenn ihre Rettung jetzt offiziell ist hat die Schnecke weiterhin Feinde, die ihr Ãœberleben erneut gefÃ¤hrden kÃ¶nnten. Dazu gehÃ¶ren der Verlust von Lebensraum, der Einsatz von Pestiziden und die Wolfsschnecke, eine invasive Art, die andere Schneckenarten frisst. Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dobrindt: Viele Hinweise zu Anschlag auf Berlins Stromnetz erhalten
    Dobrindt: Viele Hinweise zu Anschlag auf Berlins Stromnetz erhalten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Angaben von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) trÃ¤gt die Auslobung einer Belohnung des Bundes von einer Million Euro zur

    Mehr
    Litauen mahnt europÃ¤ischen
    Litauen mahnt europÃ¤ischen "Plan B" fÃ¼r Sicherheit an

    Vilnius (dts Nachrichtenagentur) - Laut Litauens MinisterprÃ¤sidentin Inga Ruginiene betreibt ihr Land trotz aller BÃ¼ndnistreue der Nato bereits Vorsorge fÃ¼r den Ernstfall. "Man

    Mehr
    AfD bei MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz: SPD und GrÃ¼ne fÃ¼rchten um Vertraulichkeit
    AfD bei MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz: SPD und GrÃ¼ne fÃ¼rchten um Vertraulichkeit

    Wegen der Teilnahme von AfD-Politikern an der bevorstehenden MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz (MSC) fÃ¼rchten SPD und GrÃ¼ne um die Vertraulichkeit der Tagung. Angesichts der

    Mehr
    Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung
    Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
    Schnitzer:
    Schnitzer: "Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr"
    Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen
    Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen
    Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen
    Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen
    SPD beginnt in Berlin zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur
    SPD beginnt in Berlin zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur
    Epstein-Kontakte: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen franzÃ¶sischen Ex-Minister Lang
    Epstein-Kontakte: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen franzÃ¶sischen Ex-Minister Lang

    Top Meldungen

    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich der

    Mehr
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden

    Mehr
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

    Vor dem Hintergrund der Debatte um die schÃ¤dlichen Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche hat die EU die Videoplattform Tiktok aufgefordert, ihre "sÃ¼chtig

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts