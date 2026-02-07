Brennpunkte

Selenskyj: Neue Ukraine-Russland-GesprÃ¤che fÃ¼r nÃ¤chste Woche in den USA geplant

  • AFP - 7. Februar 2026, 11:20 Uhr
Bild vergrößern: Selenskyj: Neue Ukraine-Russland-GesprÃ¤che fÃ¼r nÃ¤chste Woche in den USA geplant
Wolodymyr Selenskyj
Bild: AFP

Nach Abschluss der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi haben die USA nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer neuen GesprÃ¤chsrunde in die USA eingeladen.

Nach Abschluss der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi haben die USA nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer neuen GesprÃ¤chsrunde in die USA eingeladen. Washington hÃ¤tte "erstmals vorgeschlagen", dass sich sowohl die ukrainische als auch die russische Delegation in den Vereinigten Staaten treffen, teilte Selenskyj in einer am Samstag verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung mit. Das Treffen solle voraussichtlich in der kommenden Woche in Miami abgehalten werden.

Der ukrainische PrÃ¤sident betonte erneut, dass Kiew keine ausschlieÃŸlich zwischen Moskau und Washington ausgehandelte Vereinbarungen akzeptieren werde, die sein Land betrÃ¤fen. Eine Vereinbarung, die "Ã¼ber uns, ohne uns" getroffen worden sei, sei fÃ¼r die Ukraine nicht annehmbar, erklÃ¤rte er.

Nach den GesprÃ¤chen in Â Abu Dhabi am Mittwoch und Donnerstag hatten alle Beteiligten von Fortschritten gesprochen. Die strittigen Territorialfragen zwischen Kiew und Moskau konnten jedoch weiterhin nicht geklÃ¤rt werden.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Innenminister gegen Boykott der FuÃŸball-WM wegen Trump
    Innenminister gegen Boykott der FuÃŸball-WM wegen Trump

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt einen Boykott der FuÃŸball-WM aus Protest gegen die Politik von US-PrÃ¤sident Donald Trump ab.

    Mehr
    Erfolg fÃ¼r Artenschutz: Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt
    Erfolg fÃ¼r Artenschutz: Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt

    Die Schnecke ist klein, der Erfolg fÃ¼r den Artenschutz jedoch riesig: Wissenschaftler haben die einstmals vom Aussterben bedrohte Bermuda-Landschnecke nach eigenen Angaben

    Mehr
    Dobrindt: Viele Hinweise zu Anschlag auf Berlins Stromnetz erhalten
    Dobrindt: Viele Hinweise zu Anschlag auf Berlins Stromnetz erhalten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Angaben von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) trÃ¤gt die Auslobung einer Belohnung des Bundes von einer Million Euro zur

    Mehr
    Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung
    Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten
    NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab
    NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab
    Studie: Krisen seit 2020 kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Krisen seit 2020 kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
    Schnitzer:
    Schnitzer: "Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr"

    Top Meldungen

    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich der

    Mehr
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden

    Mehr
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

    Vor dem Hintergrund der Debatte um die schÃ¤dlichen Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche hat die EU die Videoplattform Tiktok aufgefordert, ihre "sÃ¼chtig

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts