Selenskyj: Neue Ukraine-Russland-GesprÃ¤che fÃ¼r nÃ¤chste Woche in den USA geplant

Wolodymyr Selenskyj

Nach Abschluss der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi haben die USA nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer neuen GesprÃ¤chsrunde in die USA eingeladen. Washington hÃ¤tte "erstmals vorgeschlagen", dass sich sowohl die ukrainische als auch die russische Delegation in den Vereinigten Staaten treffen, teilte Selenskyj in einer am Samstag verÃ¶ffentlichten ErklÃ¤rung mit. Das Treffen solle voraussichtlich in der kommenden Woche in Miami abgehalten werden.



Der ukrainische PrÃ¤sident betonte erneut, dass Kiew keine ausschlieÃŸlich zwischen Moskau und Washington ausgehandelte Vereinbarungen akzeptieren werde, die sein Land betrÃ¤fen. Eine Vereinbarung, die "Ã¼ber uns, ohne uns" getroffen worden sei, sei fÃ¼r die Ukraine nicht annehmbar, erklÃ¤rte er.



Nach den GesprÃ¤chen in Â Abu Dhabi am Mittwoch und Donnerstag hatten alle Beteiligten von Fortschritten gesprochen. Die strittigen Territorialfragen zwischen Kiew und Moskau konnten jedoch weiterhin nicht geklÃ¤rt werden.Â