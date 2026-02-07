Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der tÃ¶dlichen Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz reagiert die Bahn mit einem Krisentreffen.
Am kommenden Freitag findet nach Informationen der "Bild am Sonntag" aus Teilnehmerkreisen in Berlin ein groÃŸer Sicherheitsgipfel statt, um MaÃŸnahmen gegen die zunehmende Gewalt in ZÃ¼gen zu beraten. Konkret soll es um eine Bodycam-Pflicht fÃ¼r Zugbegleiter, mehr Sicherheitspersonal in ZÃ¼gen und den Schutz von BahnhÃ¶fen gehen.
An dem Treffen unter der Leitung von Bahn-Vorstandschefin Evelyn Palla nehmen neben dem Management der Deutschen Bahn auch Vertreter der Bundespolizei, Gewerkschaften, VerbÃ¤nde sowie weiterer Eisenbahnunternehmen teil. Ziel ist eine spÃ¼rbare Verbesserung des Schutzes fÃ¼r Personal und FahrgÃ¤ste.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der ebenfalls an dem Gipfel teilnimmt, sagte der "Bild am Sonntag": "Ich begrÃ¼ÃŸe die Initiative der Bahnchefin, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Nach dem schrecklichen Angriff auf einen Zugbegleiter mÃ¼ssen wir alles prÃ¼fen, um die Sicherheit zu verbessern." Schnieder verwies zudem auf die Rolle der BundeslÃ¤nder: "Alle VorschlÃ¤ge mÃ¼ssen auch mit den LÃ¤ndern erÃ¶rtert werden, da diese im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr die Sicherheitsanforderungen vorgeben."
Hintergrund des Gipfels ist der Tod des 36-jÃ¤hrigen Zugbegleiters Serkan C., der Anfang Februar nach einer Ticketkontrolle in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz niedergeschlagen worden war und kurz darauf an einer Hirnblutung verstarb.
Brennpunkte
7. Februar 2026
