Brennpunkte

Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag

  • dts - 7. Februar 2026, 13:14 Uhr
Bild vergrößern: Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag
Schweigeminute nach Tod von Zugbegleiter am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der tÃ¶dlichen Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz reagiert die Bahn mit einem Krisentreffen.

Am kommenden Freitag findet nach Informationen der "Bild am Sonntag" aus Teilnehmerkreisen in Berlin ein groÃŸer Sicherheitsgipfel statt, um MaÃŸnahmen gegen die zunehmende Gewalt in ZÃ¼gen zu beraten. Konkret soll es um eine Bodycam-Pflicht fÃ¼r Zugbegleiter, mehr Sicherheitspersonal in ZÃ¼gen und den Schutz von BahnhÃ¶fen gehen.

An dem Treffen unter der Leitung von Bahn-Vorstandschefin Evelyn Palla nehmen neben dem Management der Deutschen Bahn auch Vertreter der Bundespolizei, Gewerkschaften, VerbÃ¤nde sowie weiterer Eisenbahnunternehmen teil. Ziel ist eine spÃ¼rbare Verbesserung des Schutzes fÃ¼r Personal und FahrgÃ¤ste.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der ebenfalls an dem Gipfel teilnimmt, sagte der "Bild am Sonntag": "Ich begrÃ¼ÃŸe die Initiative der Bahnchefin, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Nach dem schrecklichen Angriff auf einen Zugbegleiter mÃ¼ssen wir alles prÃ¼fen, um die Sicherheit zu verbessern." Schnieder verwies zudem auf die Rolle der BundeslÃ¤nder: "Alle VorschlÃ¤ge mÃ¼ssen auch mit den LÃ¤ndern erÃ¶rtert werden, da diese im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr die Sicherheitsanforderungen vorgeben."

Hintergrund des Gipfels ist der Tod des 36-jÃ¤hrigen Zugbegleiters Serkan C., der Anfang Februar nach einer Ticketkontrolle in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz niedergeschlagen worden war und kurz darauf an einer Hirnblutung verstarb.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Epstein-Skandal: Clintons fordern ihre Ã¶ffentliche AnhÃ¶rung in Kongressausschuss
    Epstein-Skandal: Clintons fordern ihre Ã¶ffentliche AnhÃ¶rung in Kongressausschuss

    Im Skandal um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein haben Ex-PrÃ¤sident Bill Clinton und seine Frau Hillary Clinton gefordert, dass ihre geplanten Aussagen vor

    Mehr
    Innenminister gegen Boykott der FuÃŸball-WM wegen Trump
    Innenminister gegen Boykott der FuÃŸball-WM wegen Trump

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt einen Boykott der FuÃŸball-WM aus Protest gegen die Politik von US-PrÃ¤sident Donald Trump ab.

    Mehr
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant - StromausfÃ¤lle in Ukraine
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant - StromausfÃ¤lle in Ukraine

    Nach den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi haben die USA ukrainischen Angaben zufolge zu einer neuen GesprÃ¤chsrunde eingeladen - diesmal in den Vereinigten Staaten. Washington

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
    Pentagon beendet akademische Zusammenarbeit mit Uni Harvard
    Pentagon beendet akademische Zusammenarbeit mit Uni Harvard
    Bundestag verweigert Ausstellung von Hausausweisen - AfD sieht
    Bundestag verweigert Ausstellung von Hausausweisen - AfD sieht "Benachteiligung"
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten

    Top Meldungen

    NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab
    NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt die von vielen geforderte ErhÃ¶hung von Tabak- und Zuckersteuer ab. "Jetzt ist nicht

    Mehr
    Studie: Krisen seit 2020 kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Krisen seit 2020 kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    Die Krisen der vergangenen Jahre haben Deutschland einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren fast eine Billion Euro gekostet - also knapp tausend Milliarden Euro. Das

    Mehr
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit

    HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe "die Gefahr, dass uns

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts