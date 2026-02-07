Spanien und Portugal wappnen sich fÃ¼r weitere RegenfÃ¤lle durch neues Sturmtief "Marta"

Ãœberschwemmung in Las Pachecas in SÃ¼dspanien

Nur wenige Tage nach den schweren Ãœberschwemmungen infolge des Sturmtiefs "Leonardo" haben sich die BehÃ¶rden in Spanien und Portugal auf weitere starke RegenfÃ¤lle und Winde durch das neue Sturmtief "Marta" vorbereitet. In groÃŸen Teilen der sÃ¼dspanischen Region Andalusien sowie im Nordwesten Spaniens wurde am Samstag die zweithÃ¶chste Warnstufe orange ausgerufen. Der spanische Wetterdienst Amet warnte vor heftigen NiederschlÃ¤gen und starkem Wind.Â



In den vergangenen Tagen hatte bereits das Tiefdruckgebiet "Leonardo" in Teilen der Iberischen Halbinsel fÃ¼r anhaltende schwere RegenfÃ¤lle gesorgt. Es werde allerdings erwartet, dass die NiederschlÃ¤ge durch "Marta" weniger "auÃŸergewÃ¶hnlich" ausfallen wÃ¼rden als wÃ¤hrend "Leonardo", teilte der spanische Wetterdienst mit. Die RegenfÃ¤lle hatten in den vergangenen Tagen in Spanien zu starken Ãœberflutungen und Erdrutschen gefÃ¼hrt. Zwei Menschen kamen ums Leben, mehr als 10.000 Menschen wurden evakuiert.Â



Die FlÃ¼sse hÃ¤tten angesichts der Wassermassen "ihre KapazitÃ¤tsgrenze erreicht", erklÃ¤rte der RegionalprÃ¤sident von Andalusien, Juan Manuel Moreno, im Onlinedienst X. Viele StraÃŸen blieben vorsichtshalber gesperrt, der Bahnverkehr wurde weitgehend eingestellt. Die BehÃ¶rden forderten die Menschen auf, Reisen zu verschieben.Â



Im Nachbarland Portugal warnte der Wetterdienst Ipma angesichts von "Marta" vor Wellen von bis zu 13 Metern HÃ¶he und verhÃ¤ngte die Warnstufe orange fÃ¼r die gesamte KÃ¼ste sowie fÃ¼r 18 Bezirke im Zentrum und SÃ¼den des Landes. 26.500 RettungskrÃ¤fte waren im Einsatz.Â



Alle Flussgebiete stÃ¼nden weiterhin unter "enormem Druck", insbesondere der Tejo in der Region der Hauptstadt Lissabon und der Sado weiter sÃ¼dlich, sagte ein Sprecher der ZivilschutzbehÃ¶rde der Nachrichtenagentur AFP.



Zuvor hatte "Leonardo" drei portugiesische Gemeinden veranlasst, ihre Abstimmungen bei der fÃ¼r Sonntag angesetzten PrÃ¤sidentschaftswahl um eine Woche zu verschieben. Ein Mensch kam durch die Auswirkungen des Sturmtiefs in Portugal ums Leben, 1100 Menschen mussten ihre HÃ¤user verlassen.Â



Die Wettervorhersage sei "Ã¤uÃŸerst besorgniserregend", erklÃ¤rte der Leiter der portugiesischen ZivilschutzbehÃ¶rde, Mario Silvestre, laut der Nachrichtenagentur Lusa. Die BehÃ¶rde fÃ¼rchtete, dass "Marta" BÃ¶en mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern mitbringen kÃ¶nnte.



Spaniens Regierungschef Pedro SÃ¡nchez warnte nach einem Flug Ã¼ber SÃ¼dspanien vor "schwierigen Tagen" fÃ¼r die Region aufgrund der "sehr gefÃ¤hrlichen" Wettervorhersage.Â



Der portugiesische MinisterprÃ¤sident Luis Montenegro erklÃ¤rte seinerseits, dass bereits SchÃ¤den in HÃ¶he von vier Milliarden Euro entstanden seien.Â



Die Iberische Halbinsel hat besonders unter dem Klimawandel zu leiden: Seit Jahren stÃ¶hnen die Menschen dort unter extremen, immer lÃ¤ngeren Hitzewellen, auch schon vor Beginn des Sommers. Im Herbst und Winter folgen dann immer hÃ¤ufiger Starkregen und Ãœberschwemmungen.



Auch das weiter sÃ¼dlich gelegene Marokko wurde in den vergangenen Tagen von heftigen StÃ¼rmen getroffen. 150.000 Menschen im Norden des Landes mussten in Sicherheit gebracht werden. Â