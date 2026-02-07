Bas warnt vor "Abrissbirne" fÃ¼r Sozialstaat: Grundsatzrede bei SPD-Programmdebatte

BÃ¤rbel Bas

Die SPD will sich mit ihrem neuen Grundsatzprogramm als Verteidigerin des Sozialstaats profilieren. Der Sozialstaat in Deutschland stehe aktuell "vor einer BewÃ¤hrungsprobe, er wird in seiner Existenz in Frage gestellt", sagte die SPD-Vorsitzende BÃ¤rbel Bas am Samstag in einer Grundsatzrede zum Auftakt der Arbeit an dem neuen Parteiprogramm. "Gerade in Zeiten, in denen Menschen verunsichert sind, gerade in Zeiten, in denen groÃŸe VerÃ¤nderungen passieren, brauchen die Menschen auch ein Netz der Sicherheit", sagte sie.



Die SPD wolle in ihrem neuen Grundsatzprogramm, das kommendes Jahr verabschiedet werden soll, ein Konzept fÃ¼r einen modernen Sozialstaat vorlegen, sagte Bas zu Beginn einer Klausurtagung in der Parteizentrale in Berlin. Der Sozialstaat werde in der aktuellen Debatte oft "als Bremsklotz wirtschaftlichen Wachstums diffamiert - obwohl das Gegenteil der Fall ist", sagte die SPD-Chefin. Es brauche "gerade jetzt, wenn KÃ¼nstliche Intelligenz und Digitalisierung tiefgreifende VerÃ¤nderungen auslÃ¶sen, einen modernen Sozialstaat".



Bas kritisierte in ihrer Rede VorschlÃ¤ge, die zuletzt auch aus den Reihen des Koalitionspartners CDU gekommen waren - etwa zur EinschrÃ¤nkung von Teilzeit oder zur privaten Vorsorge fÃ¼r die Pflege. "Das alles ist eine Abrissbirne fÃ¼r Arbeitnehmerrechte", sagte die SPD-Vorsitzende. Es handle sich um VorschlÃ¤ge "ohne Respekt vor den Problemen ganz normaler Menschen in diesem Land".



Die SPD mÃ¼sse hier dagegen halten, sagte Bas. "Wir erneuern mit dieser SPD das Zukunftsversprechen fÃ¼r dieses Land." Die Botschaft laute: "Ihr dÃ¼rft darauf vertrauen, dass diese Gesellschaft fÃ¼r Euch da ist."



Das aktuelle SPD-Grundsatzprogramm stammt noch von 2007. Das neue soll 2027 stehen. Die SPD versucht dabei den Spagat, ihre klassischen Schwerpunktthemen wie Arbeit, Bildung und Gerechtigkeit mit den groÃŸen Herausforderungen der neuen Zeit zu verknÃ¼pfen: KÃ¼nstliche Intelligenz, eine neue Weltordnung und eine Demokratie, die auf die Probe gestellt wird. Bei der bis Sonntag dauernden Klausur in Berlin will die SPD zu drei Komplexen Papiere debattieren und beschlieÃŸen: Wirtschaft, AuÃŸenpolitik und Sozialstaat.