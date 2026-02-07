Epstein-Skandal: Clintons fordern ihre Ã¶ffentliche AnhÃ¶rung in Kongressausschuss

Bill und Hillary Clinton

Im Skandal um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein haben Ex-PrÃ¤sident Bill Clinton und seine Frau Hillary gefordert, dass ihre Aussagen vor einem Kongressausschuss nicht hinter verschlossenen TÃ¼ren, sondern Ã¶ffentlich stattfinden.

Im Skandal um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein haben Ex-PrÃ¤sident Bill Clinton und seine Frau Hillary Clinton gefordert, dass ihre geplanten Aussagen vor einem Untersuchungsausschuss im Kongress nicht hinter verschlossenen TÃ¼ren stattfinden. "Lasst uns die Spielchen beenden und das richtig machen: mit einer Ã¶ffentlichen AnhÃ¶rung", schrieb Bill Clinton am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X.Â



Die ehemalige First Lady und AuÃŸenministerin Hillary Clinton erklÃ¤rte, sie und ihr Mann hÃ¤tten dem republikanisch gefÃ¼hrten, stÃ¤ndigen Untersuchungsausschuss im US-ReprÃ¤sentantenhaus bereits alles mitgeteilt, was sie wÃ¼ssten. Zu der fÃ¼r Ende Februar geplanten AnhÃ¶rung der Clintons erklÃ¤rte sie auf X: "Wenn Sie diesen Kampf wollen (...), fÃ¼hren wir ihn Ã¶ffentlich."



Hillary Clinton soll im Zusammenhang mit den Epstein-EnthÃ¼llungen am 26. Februar vor dem Ausschuss aussagen, ihr Mann am 27. Februar. Demokraten wie die Clintons werfen der Regierung vor, den Epstein-Skandal fÃ¼r parteipolitische Zweck instrumentalisieren zu wollen. Der republikanische PrÃ¤sident Donald Trump, der wie die Clintons Verbindungen zu Epstein hatte, wurde vom Ausschuss nicht zur Aussage vorgeladen.



Die Clintons hatten eine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss zunÃ¤chst verweigert, ihre AnwÃ¤lte verwiesen darauf, dass das Paar bereits zuvor alle verfÃ¼gbaren Informationen Ã¼bermittelt habe. Die Republikaner im ReprÃ¤sentantenhaus drohten daraufhin mit einem Verfahren wegen Missachtung des Kongresses. Die Clintons lenkten schlieÃŸlich ein, bezeichneten das Verfahren jedoch als politisch motiviert.Â



Der Name des Paares taucht wie der von Trump und zahlreicher weiterer Politiker und anderer Prominenter in den Akten Ã¼ber Epstein auf. Ein Fehlverhalten konnte weder dem demokratischen Politikerpaar noch Trump nachgewiesen werden.



Der in hÃ¶chsten Kreisen vernetzte US-Investor Epstein stand unter Verdacht, tausende MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2019 erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.



In der vergangenen Woche hatte das US-Justizministerium weitere Dokumente zu Epstein verÃ¶ffentlicht. Darin werden wie in den bereits zuvor verÃ¶ffentlichten Akten zahlreiche prominente und einflussreiche Menschen erwÃ¤hnt, darunter Trump, Microsoft-GrÃ¼nder Bill Gates und der britische Ex-Prinz Andrew.