2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck

  • dts - 7. Februar 2026, 15:03 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck
Toni Leistner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

SpieÃŸen-Elversberg/Gelsenkirchen/Paderborn (dts Nachrichtenagentur) - Hertha BSC hat am 21. Spieltag der 2. Bundesliga einen klaren 3:0-Sieg gegen die SV Elversberg eingefahren.

Die Berliner gingen bereits in der ersten Halbzeit durch ein Kopfballtor von Pascal Klemens in FÃ¼hrung. In der zweiten Halbzeit bauten Luca Schuler und Toni Leistner die FÃ¼hrung weiter aus. Elversberg hatte zwar einige Chancen, konnte jedoch den Berliner Torwart Tjark Ernst nicht Ã¼berwinden.

In einem weiteren spannenden Spiel trennten sich der FC Schalke 04 und Dynamo Dresden mit einem 2:2-Unentschieden. Edin Dzeko brachte Schalke mit einem Doppelpack in FÃ¼hrung, doch Dresden kÃ¤mpfte sich zurÃ¼ck. Ein Eigentor von Hasan Kurucay und ein Kopfballtor von Thomas Keller sorgten fÃ¼r den Ausgleich. Schalkes Torwart Loris Karius sah bei beiden Gegentoren nicht gut aus.

Der SC Paderborn setzte sich derweil mit 2:1 gegen den 1. FC NÃ¼rnberg durch. Sebastian Klaas verwandelte einen Foulelfmeter zur FÃ¼hrung, bevor Laurin Curda auf 2:0 erhÃ¶hte. NÃ¼rnberg gelang durch Luka Lochoshvili der Anschlusstreffer, doch Paderborn verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff. NÃ¼rnberg musste zudem nach einer Roten Karte fÃ¼r Rafael Lubach in Unterzahl weiterspielen.

