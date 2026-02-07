Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken

WindrÃ¤der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, zentrale Elemente des Erneuerbaren-Ausbaus infrage zu stellen.



Mit einem "Netzpaket" soll der sogenannte Einspeise- und Anschlussvorrang fÃ¼r erneuerbare Energien im Stromnetz eingeschrÃ¤nkt werden, berichtet "Tagesspiegel Background" unter Berufung auf mehrere Personen aus der Erneuerbaren-Branche mit Einblick in die Materie. Das Netzpaket ist demnach parallel zur anstehenden Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) geplant.



Neue Windkraft- und Solaranlagen sollen demnach nicht mehr "unverzÃ¼glich" angeschlossen werden, wie im EEG vorgesehen. Konkret: Falls im jeweiligen Netzgebiet im Vorjahr mehr als drei Prozent des Stroms aus Erneuerbaren abgeregelt wurden, sollen die Betreiber der neuen Anlagen fÃ¼r bis zu zehn Jahre auf die gesetzliche EntschÃ¤digung fÃ¼r die Abregelung ihres Stroms verzichten. Eine Abregelungsquote von drei Prozent gilt dabei bereits heute in vielen Regionen. Das Abregeln ist eine MaÃŸnahme der Netzbetreiber, um das Netz stabil zu halten. Es bedeutet, dass Erneuerbaren-Anlagen ihren Strom bei StromÃ¼berschuss nicht ins Netz einspeisen kÃ¶nnen.



Als weitere EinschrÃ¤nkung ist den Branchen-Insidern zufolge geplant, dass Verteilnetzbetreiber jeweils eigene Anschlussverfahren fÃ¼r Windkraft- und Solaranlagen ab einer Leistung von 135 Kilowatt festlegen dÃ¼rfen. Da es in Deutschland mehr als 800 Verteilnetzbetreiber gibt, wÃ¼rde dies den Anschluss neuer Anlagen deutlich verlangsamen, wird in der Erneuerbaren-Branche befÃ¼rchtet. Bisher gilt fÃ¼r Erneuerbare-Energien-Anlagen ein einheitlicher Anschlussvorrang gegenÃ¼ber Anlagen mit Fossilenergie wie etwa Erdgas. Das Bundeswirtschaftsministerium Ã¤uÃŸerte sich nicht zu der Frage, ob es VerÃ¤nderungen beim Einspeise- und Anschlussvorrang plant.



Kritik an den PlÃ¤nen kommt von Vertretern der mehr als 1.000 Energiegenossenschaften in Deutschland, die in Solar-, Wind- und Bioenergie investieren. "Diese Investitionen der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger benÃ¶tigen verlÃ¤ssliche Rahmenbedingungen", sagte Jan Holthaus, Vorstand des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands (DGRV), auf Anfrage. Hierzu gehÃ¶rten klare "Regelungen zur Refinanzierung und ein sicherer Netzzugang". Ohne diese Rahmenbedingungen wÃ¼rden die Teilhabe der Menschen und damit notwendige Investitionen und die Akzeptanz der Energiewende ausgebremst, so Holthaus.

