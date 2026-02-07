AfD bei MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz: SPD und GrÃ¼ne fÃ¼rchten um Vertraulichkeit

Logo der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz

Wegen der Teilnahme von AfD-Politikern an der bevorstehenden MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz (MSC) fÃ¼rchten SPD und GrÃ¼ne um die Vertraulichkeit der Tagung. Die Konferenzleitung hat fÃ¼r dieses Jahr Einladungen an drei AfD-Fachpolitiker verschickt.

Angesichts der Einstufung der AfD als teils gesichert rechtsextrem teile sie die Sicherheitsbedenken bezüglich einer Teilnahme der Partei, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Bettina Lugk (SPD), der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Sie hätte es daher "für angemessen befunden", auch in diesem Jahr keine AfD-Mitglieder einzuladen.



Unter dem frÃ¼heren Konferenzleiter Christoph Heusgen waren 2024 und 2025 keine Politikerinnen und Politiker der AfD eingeladen worden - ebenso wenig wie Vertreterinnen und Vertreter des BSW. In diesem Jahr hat wieder der ehemalige Diplomat Wolfgang Ischinger den Vorsitz des renommierten Treffens. Nach seinem Willen sollen in diesem Jahr wieder Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen Parteien an der MSC teilnehmen. Die Konferenzleitung verschickte Einladungen an drei AfD-Fachpolitiker, nicht jedoch an die Parteispitze.



Die sicherheitspolitische Sprecherin der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Sara Nanni, befÃ¼rchtet bei einer Teilnahme von AfD-Politikern insbesondere eine Weitergabe vertraulicher Informationen an Russland. "Die AfD redet sich und ihren WÃ¤hlern ein, mit Russland kÃ¶nne man reden. Schon lange verzichten wir in den AusschÃ¼ssen darauf, Dinge zu besprechen, von denen wir nicht wollen, dass sie in Moskau landen", sagte Nanni AFP. "Wir kÃ¶nnen uns auf die LoyalitÃ¤t der AfD gegenÃ¼ber deutschen Interessen schlicht nicht verlassen."



Auf der MSC gebe es neben den Ã¶ffentlich zugÃ¤nglichen Debatten auch solche in kleinen Gruppen, sagte die GrÃ¼nen-Obfrau im Verteidigungsausschuss. "Bisher konnte man dort offen EinschÃ¤tzungen austauschen, wenn sich nur Demokraten im Raum aufhielten. Das kÃ¶nnte jetzt anders werden."