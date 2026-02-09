Finanzen

Wiese verteidigt PlÃ¤ne zur Finanzierung von Sozialversicherungen

  • dts - 9. Februar 2026, 09:01 Uhr
Bild vergrößern: Wiese verteidigt PlÃ¤ne zur Finanzierung von Sozialversicherungen
Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat den Vorschlag seiner Partei, die Finanzierung von Sozialleistungen grundlegend zu verÃ¤ndern, verteidigt.

"Es geht nicht darum, dass man, ich sag es mal so, einseitig sozusagen KÃ¼rzungen vornimmt - Stichwort: die Debatte, die wir Ã¼ber die Zahnbehandlungen gefÃ¼hrt haben - es geht nur durch Strukturreformen", sagte Wiese dem "RBB24 Inforadio" am Montag. Es stelle sich aber "natÃ¼rlich auch die Frage, wie ich die Einnahmebasis auch verbessern kann".

Der SPD-Vorstand hatte sich am Wochenende dafÃ¼r ausgesprochen, bei der Finanzierung von Gesundheit und Pflege auch Mieteinnahmen und KapitalertrÃ¤ge einzubeziehen. Dadurch sollen die BeitrÃ¤ge der Versicherten sinken.

Dagegen fordert die CDU, die Sozialausgaben insgesamt zu senken. Um Arbeitsanreize zu schaffen und die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, mÃ¼ssten die Lohnnebenkosten sinken, sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann am Sonntag der ARD.

Man werde mit dem Koalitionspartner CDU darÃ¼ber diskutieren, sagte Wiese. "Wir haben mit unserem Koalitionspartner klare Verabredungen, was die Reform der Sozialversicherungssysteme anbelangt". Im MÃ¤rz werde Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) entsprechende VorschlÃ¤ge vorlegen. Dabei gehe es um "Strukturreformen im Gesundheitsbereich und da wird das natÃ¼rlich zur Diskussion kommen, wie wir die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung nachhaltig wieder auf vernÃ¼nftige FÃ¼ÃŸe stellen kÃ¶nnen", sagte der SPD-Politiker.

