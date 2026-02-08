Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hÃ¤lt wenig vom SPD-Vorschlag, eine Gesundheitsabgabe auf Miet- und KapitaleinkÃ¼nfte zu erheben, um die KassenbeitrÃ¤ge zu stabilisieren. Das treffe vor allem Kleinsparer, sagte Linnemann am Sonntag im ARD-Magazin "Bericht aus Berlin".
"Wenn Sie mich persÃ¶nlich fragen, wÃ¼rde ich jetzt ausgerechnet nicht die kleinen und mittleren Sparer angreifen. Die brauchen Planungssicherheit. Wir sagen: Legt doch Geld an fÃ¼rs Alter - ob eine Mietwohnung oder eine andere Anlage. Und jetzt sagen wir am Ende: Nee, wir nehmen euch die Planungssicherheit. Ihr mÃ¼sst jetzt noch mal einen Beitrag zahlen zusÃ¤tzlich. Das geht nicht", so Linnemann.
In derselben Sendung hatte SPD-Chef Lars Klingbeil zuvor gesagt, es sei gerecht, auch KapitaleinkÃ¼nfte zur Finanzierung des Gesundheitssystems heranzuziehen.
Der CDU-GeneralsekretÃ¤r schlug stattdessen vor, versicherungsfremde Leistungen zu streichen, etwa die Mitversicherung von EmpfÃ¤ngern der Grundsicherung. "Dass Versicherte fÃ¼r GrundsicherungsempfÃ¤nger eine zweistellige Milliardenzahl im Jahr bezahlen - 10, 12, 13 Milliarden Euro - obwohl BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger selbst nicht einzahlen, das geht nicht", sagte Linnemann.
Die Diskussion um die VorschlÃ¤ge auch CDU-naher Kreise zur Reform des Sozialstaats behindere seine Partei in den WahlkÃ¤mpfen in Baden-WÃ¼rttemberg und Rheinland-Pfalz nicht mehr, sagte der GeneralsekretÃ¤r. "Im Moment lÃ¤uft es gut. Ein paar Tage hat das die Debatte emotionalisiert." Es seien anfangs Begriffe gewÃ¤hlt worden, die nicht zum Kern der Debatte passten, polarisierten und emotionalisierten.
Linnemann weiter: "Und so haben sich Menschen unter Generalverdacht gestellt gefÃ¼hlt." Entscheidend fÃ¼r die Wahlentscheidungen sei aber das Thema "Wirtschaft". Trotz besserer Auftragslage und mehr UnternehmensgrÃ¼ndungen sei dort die Lage immer noch schwierig.
Finanzen
Linnemann: SPD-Vorschlag zu KapitalertrÃ¤gen trifft Kleinsparer
- dts - 8. Februar 2026, 21:03 Uhr
