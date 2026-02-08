1. Bundesliga: Leipzig gewinnt in KÃ¶ln

Christoph Baumgartner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 21. Bundesliga-Spieltags hat der 1. FC KÃ¶ln 1:2 gegen RB Leipzig verloren.



Das Spiel war geprÃ¤gt von intensiven ZweikÃ¤mpfen und mehreren VAR-Entscheidungen. In der 29. Minute gingen die GÃ¤ste durch einen Treffer von Christoph Baumgartner in FÃ¼hrung, der nach einem FreistoÃŸ von David Raum per Kopf traf. Danach blieb es bei der knappen HalbzeitfÃ¼hrung.



KÃ¶ln zeigte sich jedoch nach dem Seitenwechsel kÃ¤mpferisch und konnte in der 51. Minute durch Jan Thielmann ausgleichen, der nach einem Abpraller im Strafraum erfolgreich abschloss. FÃ¼nf Minuten spÃ¤ter gingen die Leipziger aber erneut durch einen Treffer von Baumgartner in FÃ¼hrung. In der Schlussphase drÃ¤ngten die Hausherren auf den erneuten Ausgleich, konnten jedoch die Leipziger Abwehr nicht mehr Ã¼berwinden.



In der Tabelle klettern die Leipziger auf den vierten Platz, die KÃ¶lner bleiben auf dem zehnten Rang. FÃ¼r KÃ¶ln geht es am kommenden Samstag in Stuttgart weiter, die Sachsen sind bereits am Mittwoch im DFB-Pokal beim FC Bayern gefordert.

