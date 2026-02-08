Britischer Kabinettchef tritt wegen Rolle bei Ernennung von Epstein-Freund Mandelson zurÃ¼ck

BÃ¼rodurchsuchung im Zusammenhang mit VorwÃ¼rfen gegen Mandelson

Der Kabinettschef des britischen Premiers Starmer, Morgan McSweeney, ist im Zusammenhang mit der AffÃ¤re um den SexualstraftÃ¤ter Epstein zurÃ¼ckgetreten. Er hatte Peter Mandelson - einen Freund Epsteins - als Botschafter in Washington vorgeschlagen.

Der Kabinettschef des britischen Premierministers Keir Starmer, Morgan McSweeney, hat im Zusammenhang mit dem Skandal um den US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein seinen RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. "Nach grÃ¼ndlicher Ãœberlegung habe ich beschlossen, aus der Regierung auszutreten", erklÃ¤rte McSweeney am Sonntag in einem an den Sender BBC Ã¼bermittelten Schreiben. Der Kabinettchef hatte eigenen Angaben zufolge Starmer dazu geraten, Peter Mandelson - einen Freund Epsteins - Â zum Botschafter in Washington zu ernennen. Â



"Die Entscheidung, Peter Mandelson zu ernennen, war falsch", erklÃ¤rte McSweeney. Mandelson habe "unsere Partei, unser Land und das Vertrauen in die Politik selbst beschÃ¤digt", betonte der bisherige Kabinettschef in seiner ErklÃ¤rung. "Ich habe dem Premierminister zu dieser Ernennung geraten und Ã¼bernehme die volle Verantwortung."



Die Regierung Starmers befindet sich in der Krise, seitdem ans Licht kam, dass Ex-Botschafter Mandelson enge Verbindungen zu Epstein hatte. Mandelson wird vorgeworfen, vertrauliche Regierungsinformationen an Epstein weitergegeben und Geld von ihm angenommen zu haben. Â Â



Zuvor hatte das britische AuÃŸenministerium bekanntgegeben, dass es eine an Mandelson gezahlte Abfindung prÃ¼fe. Starmer hatte den damaligen Botschafter wegen seiner Verbindungen zu Epstein im September entlassen. Mandelson, seit Jahrzehnten eine zentrale Figur in der britischen Politik und der Labour-Partei, erhielt laut einem Bericht der "Sunday Times" nach nur sieben Monaten im Amt eine Abfindung in HÃ¶he von schÃ¤tzungsweise 44.612 bis 55.000 Pfund (rund 51.300 bis 63.300 Euro).



Das AusmaÃŸ der Verbindungen Mandelsons zu Epstein wurde mit der Freigabe weiterer Epstein-Akten durch das US-Justizministerium Ende Januar bekannt. Demnach soll Mandelson, als er von 2008 bis 2010 Minister unter Premier Gordon Brown war, vertrauliche Finanzdaten der damaligen Labour-Regierung an den US-Finanzier weitergegeben haben.Â



Dem bis in hÃ¶chste Kreise international vernetzte Finanzberater und MillionÃ¤r Epstein wurde vorgeworfen, in der Vergangenheit mehr als tausend MÃ¤dchen und Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Epstein war 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft lautete die Strafe damals aber nur 18 Monate GefÃ¤ngnis.



2019 wurde Epstein unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat nach seiner Festnahme wurde der 66-JÃ¤hrige erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.