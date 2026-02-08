Politik

Iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi zu sechs Jahren Haft verurteilt

  • AFP - 8. Februar 2026, 16:58 Uhr
Bild vergrößern: Iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi zu sechs Jahren Haft verurteilt
Narges Mohammadi
Bild: AFP

Die iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihres Anwalts zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht habe sie wegen "Versammlung und Absprache zur Begehung von Straftaten" zu der Haftstrafe verurteilt, teilte der Anwalt Mostafa Nili am Sonntag mit. Es habe auÃŸerdem ein zweijÃ¤hriges Ausreiseverbot gegen Mohammadi verhÃ¤ngt.

Mohammadi wurde nach Angaben ihres Anwalts auÃŸerdem wegen Propaganda-TÃ¤tigkeiten zu einer eineinhalbjÃ¤hrigen Haftstrafe verurteilt und soll fÃ¼r zwei Jahre in die Stadt Chosf in der ostiranischen Provinz SÃ¼d-Chorasan verbannt werden. Nach iranischem Recht werden mehrere Einzelstrafen nicht zu einer Gesamtstrafe addiert, sondern gleichzeitig vollstreckt.

Nili Ã¤uÃŸerte die Hoffnung, dass Mohammadi aufgrund gesundheitlicher Probleme vorÃ¼bergehend "gegen Kaution freigelassen werden kÃ¶nnte, um sich behandeln zu lassen". Das Urteil sei zudem noch nicht rechtskrÃ¤ftig und kÃ¶nne noch angefochten werden.Die 53-jÃ¤hrige Mohammadi war in den vergangenen 25 Jahren wiederholt vor Gericht gestellt und inhaftiert worden. 2023 wurde sie fÃ¼r ihren Einsatz fÃ¼r Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Den Preis nahmen damals stellvertretend fÃ¼r sie ihre beiden Kinder entgegen.Â 

