StÃ¤rkung des Sozialstaats: SPD startet Arbeit an neuem Grundsatzprogramm

Mit einem Bekenntnis zur Bewahrung und StÃ¤rkung des Sozialstaats will die SPD ihr politisches Profil schÃ¤rfen. In einer zweitÃ¤gigen Klausur in der Berliner Parteizentrale leitete der SPD-Vorstand am Wochenende die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm ein - und verabschiedete Positionspapiere zur Gesundheits-, Steuer- und AuÃŸenpolitik. Unter anderem fordert die SPD einen Paradigmenwechsel zur Finanzierung des Gesundheitssystems, um den Kreis der Einzahler zu erhÃ¶hen.



Dem Vorschlag der SPD zufolge sollen BeitrÃ¤ge zur Krankenversicherung nicht nur auf den Lohn, sondern auch auf andere Einkommen wie etwa KapitaleinkÃ¼nfte oder Mieteinnahmen erhoben werden. Zudem soll es nach dem Willen der SPD kÃ¼nftig weniger Beamte geben: Neue Verbeamtungen wollen die Sozialdemokraten auf hoheitliche Aufgaben beschrÃ¤nken.



Als weiteren Baustein zur Finanzierung des Sozialstaats fordert die SPD eine Ausweitung der Rentenversicherungspflicht auf Beamte, SelbststÃ¤ndige und MandatstrÃ¤ger. "Ein solidarisches Alterssicherungssystem muss langfristig alle ErwerbstÃ¤tigen einbeziehen. Wer arbeitet, zahlt ein", heiÃŸt es in dem Vorstandsbeschluss.Â



Ko-Parteichefin BÃ¤rbel Bas sagte am Rande der Klausur, ihre Partei sehe die Modernisierung des Sozialstaats als "Kernaufgabe". "Der Sozialstaat entscheidet darÃ¼ber, ob Menschen Vertrauen auch in unsere Demokratie haben", sagte sie. "Wir wollen keine punktuellen Anpassungen, sondern langfristige und grundlegende Reformen, die den Sozialstaat insgesamt auch handlungsfÃ¤higer machen."



Zum Auftakt der Klausur am Samstag hatte sich Bas in einer Grundsatzrede vom Koalitionspartner Union abgegrenzt, der fÃ¼r eine Begrenzung sozialstaatlicher Ausgaben eintritt. Der Sozialstaat werde in der aktuellen Debatte oft "als Bremsklotz wirtschaftlichen Wachstums diffamiert - obwohl das Gegenteil der Fall ist", sagte Bas.Â



Bas kritisierte in ihrer Rede VorschlÃ¤ge, die zuletzt auch aus den Reihen des Koalitionspartners CDU gekommen waren - etwa zur EinschrÃ¤nkung von Teilzeit oder zur privaten Vorsorge fÃ¼r die Pflege. "Das alles ist eine Abrissbirne fÃ¼r Arbeitnehmerrechte", sagte die SPD-Vorsitzende. Es handle sich um VorschlÃ¤ge "ohne Respekt vor den Problemen ganz normaler Menschen in diesem Land".



Ko-Parteichef Lars Klingbeil hatte in seiner Rede einen Schwerpunkt auf die Weltlage gelegt. Er warnte vor einem "Ende des liberalen Zeitalters". In einer Welt, in der StÃ¤rke und Macht die Politik dominierten, mÃ¼sse Deutschland die BÃ¼ndnisse mit Partnern stÃ¤rken und noch enger mit Europa zusammenarbeiten - der Wirtschaftsraum Europa mÃ¼sse aus dem "DornrÃ¶schenschlaf" erwachen.Â



In einem Beschluss fordert der SPD-Vorstand eine Neubewertung des VerhÃ¤ltnisses zu den USA. Zwar solle Deutschland weiter ein enges transatlantischen VerhÃ¤ltnis anstreben - angesichts von Zweifeln an der VerlÃ¤sslichkeit der aktuellen US-Regierung mÃ¼ssten aber andere BÃ¼ndnisse gestÃ¤rkt werden.



Klingbeil kÃ¼ndigte an, die SPD werde in Zukunft den Wert "Ã¶ffentlicher GÃ¼ter" und "kollektiver Infrastruktur" stÃ¤rken. Als Beispiele nannte er bezahlbaren Wohnraum, Ã¤rztliche Versorgung, StraÃŸen und Ã¶ffentlichen Nahverkehr, Parks und Gemeindezentren.Â Die SPD habe in der Vergangenheit "zu stark Ã¼ber Individualisierung und zu wenig Ã¼ber kollektive Infrastruktur geredet", kritisierte Klingbeil am Samstag.



In einem Beschlusspapier forderte der SPD-Vorstand am Sonntag, hohe VermÃ¶gen stÃ¤rker zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen. "Ungleichheit und Steuerungerechtigkeit erzeugen Ã„rger", heiÃŸt es in dem Papier. Es sei ein Problem, wenn groÃŸe Teile der Gesellschaft kaum oder kein VermÃ¶gen besÃ¤ÃŸen. Um dies zu Ã¤ndern, sei das Steuersystem ein zentraler Hebel: "Wer mehr hat, kann und soll mehr beitragen."



Das aktuelle SPD-Grundsatzprogramm stammt noch von 2007. Das neue soll 2027 stehen. Die von anhaltend schwachen Umfragewerten geplagte SPD will dabei ihre klassischen Schwerpunktthemen wie Arbeit, Bildung und Gerechtigkeit mit den groÃŸen Herausforderungen der neuen Zeit zu verknÃ¼pfen: KÃ¼nstliche Intelligenz, eine neue Weltordnung und eine Demokratie, die auf die Probe gestellt wird.Â