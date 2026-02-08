Sport

2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel

  • dts - 8. Februar 2026, 15:29 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel
Boris Tomiak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 21. Spieltags der 2. Bundesliga hat Hannover 96 3:1 gegen Holstein Kiel gewonnen.

Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an und gingen bereits in der 5. Minute durch Benjamin KÃ¤llman in FÃ¼hrung. Noel Aseko Nkili erhÃ¶hte in der 21. Minute auf 2:0, nachdem er einen Abpraller im Tor unterbrachte. Trotz einer starken Phase von Hannover gelang es Kiel, in der 68. Minute durch Phil Harres auf 2:1 zu verkÃ¼rzen und somit noch einmal fÃ¼r Spannung zu sorgen. Stefan Teitur Thordarson stellte aber in der 78. Minute den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte so fÃ¼r die Vorentscheidung.

Hannover steht nach dem Sieg in der Tabelle auf dem fÃ¼nften Platz, wÃ¤hrend Kiel auf den zwÃ¶lften Rang abrutscht. FÃ¼r die Niedersachsen geht es am kommenden Samstag bei Hertha weiter, die Kieler sind am Tag darauf gegen Schalke gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Karlsruher SC - Fortuna DÃ¼sseldorf 1:1, Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig 3:2.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    2. Bundesliga: Darmstadt nach Sieg gegen Kaiserslautern vorne
    2. Bundesliga: Darmstadt nach Sieg gegen Kaiserslautern vorne

    Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie das 21. Zweitligaspieltags hat Darmstadt 98 gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 4:0 gewonnen. Die Lilien sind damit

    Mehr
    1. Bundesliga: Gladbach und Leverkusen unentschieden
    1. Bundesliga: Gladbach und Leverkusen unentschieden

    MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags sind Borussia MÃ¶nchengladbach und Bayer 04 Leverkusen aufeinander getroffen.

    Mehr
    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg
    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat sich am 21. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga einen knappen, aber enorm wichtigen 2:1-AuswÃ¤rtssieg beim VfL Wolfsburg

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand
    StÃ¤rkung des Sozialstaats: SPD startet Arbeit an neuem Grundsatzprogramm
    StÃ¤rkung des Sozialstaats: SPD startet Arbeit an neuem Grundsatzprogramm
    Prognosen: Regierungskoalition in Japan gewinnt Zweidrittelmehrheit
    Prognosen: Regierungskoalition in Japan gewinnt Zweidrittelmehrheit
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant
    Messerangriff auf BundesstraÃŸe: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen lebensgefÃ¤hrlich verletzt
    Messerangriff auf BundesstraÃŸe: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen lebensgefÃ¤hrlich verletzt
    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes
    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes

    Top Meldungen

    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-

    Mehr
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.

    Mehr
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "Bild

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts