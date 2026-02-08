2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel

Boris Tomiak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 21. Spieltags der 2. Bundesliga hat Hannover 96 3:1 gegen Holstein Kiel gewonnen.



Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an und gingen bereits in der 5. Minute durch Benjamin KÃ¤llman in FÃ¼hrung. Noel Aseko Nkili erhÃ¶hte in der 21. Minute auf 2:0, nachdem er einen Abpraller im Tor unterbrachte. Trotz einer starken Phase von Hannover gelang es Kiel, in der 68. Minute durch Phil Harres auf 2:1 zu verkÃ¼rzen und somit noch einmal fÃ¼r Spannung zu sorgen. Stefan Teitur Thordarson stellte aber in der 78. Minute den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte so fÃ¼r die Vorentscheidung.



Hannover steht nach dem Sieg in der Tabelle auf dem fÃ¼nften Platz, wÃ¤hrend Kiel auf den zwÃ¶lften Rang abrutscht. FÃ¼r die Niedersachsen geht es am kommenden Samstag bei Hertha weiter, die Kieler sind am Tag darauf gegen Schalke gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Karlsruher SC - Fortuna DÃ¼sseldorf 1:1, Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig 3:2.

