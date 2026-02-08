Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 21. Spieltags der 2. Bundesliga hat Hannover 96 3:1 gegen Holstein Kiel gewonnen.
Die Hausherren dominierten die Partie von Beginn an und gingen bereits in der 5. Minute durch Benjamin KÃ¤llman in FÃ¼hrung. Noel Aseko Nkili erhÃ¶hte in der 21. Minute auf 2:0, nachdem er einen Abpraller im Tor unterbrachte. Trotz einer starken Phase von Hannover gelang es Kiel, in der 68. Minute durch Phil Harres auf 2:1 zu verkÃ¼rzen und somit noch einmal fÃ¼r Spannung zu sorgen. Stefan Teitur Thordarson stellte aber in der 78. Minute den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte so fÃ¼r die Vorentscheidung.
Hannover steht nach dem Sieg in der Tabelle auf dem fÃ¼nften Platz, wÃ¤hrend Kiel auf den zwÃ¶lften Rang abrutscht. FÃ¼r die Niedersachsen geht es am kommenden Samstag bei Hertha weiter, die Kieler sind am Tag darauf gegen Schalke gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Karlsruher SC - Fortuna DÃ¼sseldorf 1:1, Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig 3:2.
Sport
2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel
- dts - 8. Februar 2026, 15:29 Uhr
.
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 21. Spieltags der 2. Bundesliga hat Hannover 96 3:1 gegen Holstein Kiel gewonnen.
Weitere Meldungen
Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie das 21. Zweitligaspieltags hat Darmstadt 98 gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 4:0 gewonnen. Die Lilien sind damitMehr
MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags sind Borussia MÃ¶nchengladbach und Bayer 04 Leverkusen aufeinander getroffen.Mehr
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat sich am 21. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga einen knappen, aber enorm wichtigen 2:1-AuswÃ¤rtssieg beim VfL WolfsburgMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-Mehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "BildMehr