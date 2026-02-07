1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg

Serhou Guirassy (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat sich am 21. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga einen knappen, aber enorm wichtigen 2:1-AuswÃ¤rtssieg beim VfL Wolfsburg gesichert. Der Abstand auf die Bayern betrÃ¤gt damit nur noch drei Punkte, die MÃ¼nchner stehen damit vor der Partie am Sonntag gegen Hoffenheim enorm unter Druck.



Der BVB ging in der 38.â€¯Minute in FÃ¼hrung: Julian Brandt kÃ¶pfte nach einem Zuspiel von Julian Ryerson zum 1:0 ein und brachte Dortmund vor der Halbzeit in Front.



In der zweiten Halbzeit blieb Wolfsburg bemÃ¼ht, das Spiel zu drehen. In der 52.â€¯Minute erzielten die Hausherren durch Konstantinos Koulierakis den Ausgleichstreffer nach einer Druckphase, in der Wolfsburg das Tempo suchte und seine Chancen nutzte.



Dortmund lieÃŸ sich davon nicht beirren und blieb gefÃ¤hrlich. In der 87.â€¯Minute brachte Serhou Guirassy die GÃ¤ste wieder in FÃ¼hrung, als er nach einem Kurzpass durch FÃ¡bio Silva im Strafraum mit dem rechten Innenrist eiskalt abschloss und das 2:1 erzielte - zugleich der spÃ¤tere Siegtreffer fÃ¼r Dortmund.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Freiburg - Bremen 1:0; St. Pauli - Stuttgart 2:1, Mainz - Augsburg 2:0 und Heidenheim - Hamburger SV 0:2.

