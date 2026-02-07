2. Bundesliga: Darmstadt nach Sieg gegen Kaiserslautern vorne

Kai Klefisch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie das 21. Zweitligaspieltags hat Darmstadt 98 gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 4:0 gewonnen. Die Lilien sind damit neuer Spitzenreiter der Tabelle.



Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Geschehen und zeigten eine beeindruckende Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, in der sie mit 3:0 in FÃ¼hrung gingen. Darmstadt war von der ersten Minute an energisch und setzte den FCK frÃ¼h unter Druck. In der 5. Spielminute erzielte Fraser Hornby das erste Tor, nachdem er einen schnell ausgefÃ¼hrten Angriff der Lilien eiskalt verwertete. Nur wenig spÃ¤ter, in der 9. Minute, hatte Darmstadt bereits einen Elfmeter, als Luca Marseiler im Strafraum von Paul Joly gefoult wurde. Dieser StrafstoÃŸ wurde jedoch nicht verwandelt, da Krahl den Ball souverÃ¤n parierte. Doch Darmstadt lieÃŸ sich nicht beirren und ging in der 29. Minute mit 2:0 in FÃ¼hrung. Ein langer Ball von Richter fand Lakenmacher, der das Tor mit einem prÃ¤zisen Schuss unter die Latte erzielte.



Kaiserslautern konnte in der ersten Halbzeit wenig gegen die Ãœberlegenheit der Hausherren ausrichten. Zwar versuchten die Roten Teufel, sich ins Spiel zu kÃ¤mpfen, doch ihre Angriffe waren zu harmlos und ohne echte Durchschlagskraft. Darmstadt nutzte hingegen die sich bietenden Gelegenheiten konsequent. In der 45. Minute fiel das dritte Tor, als Kai Klefisch nach einem abgefÃ¤lschten Eckball vÃ¶llig unbedrÃ¤ngt zum Kopfball kam und den Ball in die linke untere Ecke platzierte.



Nach der Pause versuchten die GÃ¤ste aus Kaiserslautern, das Spiel zu Ã¶ffnen, wechselten offensiver, doch ohne Erfolg. In der 52. Minute hatte Darmstadt erneut eine gute Chance, als Hornby einen prÃ¤chtigen Pass von Marseiler erhielt und aus spitzem Winkel an Torwart Krahl scheiterte. Auch wenn Kaiserslautern versuchte, das Tempo zu erhÃ¶hen, waren die DarmstÃ¤dter weiterhin die gefÃ¤hrlichere Mannschaft. In der 90. Spielminute sorgte Luca Marseiler mit seinem Treffer zum 4:0 fÃ¼r den endgÃ¼ltigen K.O. fÃ¼r den FCK. Ein MissverstÃ¤ndnis in der Abwehr der GÃ¤ste ermÃ¶glichte Marseiler, den Ball Ã¼ber den herauslaufenden Keeper Krahl ins Tor zu schieben.



Kaiserslautern konnte trotz einiger Versuche keine wirkliche Gefahr ausstrahlen. Die individuellen Fehler, gepaart mit der Harmlosigkeit im Angriff, verhinderten einen mÃ¶glichen Punktgewinn. Besonders auffÃ¤llig war die schwache Chancenverwertung der Lauterer, wÃ¤hrend Darmstadt fast jede Gelegenheit nutzte. Der Sieg der Lilien war verdient und stÃ¤rkt ihre Ambitionen, in der Liga oben mitzuspielen. Kaiserslautern hingegen hat sich mit dieser Niederlage aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und muss nun gegen FÃ¼rth versuchen, Schaden zu begrenzen.



Darmstadt, das durch die souverÃ¤ne Leistung und die Resultate an diesem Spieltag die TabellenfÃ¼hrung Ã¼bernahm, muss nun nach Braunschweig reisen. Die Lilien setzen ihre beeindruckende Serie fort und zeigen eine bemerkenswerte Reife und Durchschlagskraft.

