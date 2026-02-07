1. Bundesliga: Gladbach und Leverkusen unentschieden

Yannik Engelhardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags sind Borussia MÃ¶nchengladbach und Bayer 04 Leverkusen aufeinander getroffen. 1:1 war das Resultat.



Vor rund 47.600 Zuschauern begann die Partie mit einer frÃ¼hen FÃ¼hrung der Gastgeber. Bereits in der 10. Spielminute konnte Yannik Engelhardt fÃ¼r MÃ¶nchengladbach nach einem Fehler von Leverkusens Torwart Blaswich und einem abgewehrten Schuss ins kurze Eck einnetzen. Die frÃ¼he FÃ¼hrung spiegelte den engagierten Beginn der Fohlen wider, die sich vor allem durch ein starkes Pressing und taktische Disziplin auszeichneten.



Leverkusen, trotz mehr Ballbesitz, tat sich zu Beginn schwer. Ihr Passspiel war fehlerbehaftet, was den Borussen immer wieder gute KontermÃ¶glichkeiten bot. In der 16. Minute musste Blaswich erneut eingreifen, als eine Flanke von Honorat nicht ideal abgewehrt wurde, doch kein Gladbacher nutzte den Abpraller. Auch im Spielaufbau zeigte Leverkusen SchwÃ¤chen, und der Gladbacher Jens Castrop konnte in vielen ZweikÃ¤mpfen als Sieger hervorgehen.



Die Werkself kam in der ersten HÃ¤lfte nicht wirklich zur Entfaltung, wÃ¤hrend Gladbach mehrere Chancen hatte. In der 27. Spielminute gab es die erste Gelbe Karte des Spiels fÃ¼r Kevin Diks, der mit einer riskanten GrÃ¤tsche gegen Jonas Hofmann das Schienbein traf. Doch Leverkusen konnte sich kurz vor der Pause zurÃ¼ckmelden: In der 44. Minute sorgte Philipp Sander, der eine Schussabwehr von Blaswich unglÃ¼cklich ins eigene Tor abfÃ¤lschte, fÃ¼r den Ausgleich. So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.



In der zweiten Halbzeit war Bayer Leverkusen deutlich aktiver und zeigte mehr Drang nach vorne. Patrik Schick hatte in der 48. Spielminute eine groÃŸe Chance, als er aus 17 Metern knapp am AuÃŸenpfosten vorbeischoss. Die Werkself setzte weiterhin auf Ballbesitz, konnte aber die LÃ¼cken in der stabilen Gladbacher Defensive nicht nutzen. Kasper Hjulmand, der Trainer von Leverkusen, wechselte mehrfach aus, um frische Impulse zu setzen, brachte unter anderem Martin Terrier und Christian Kofane in die Partie.



Die Gladbacher reagierten auf den Druck und brachten ihrerseits Neuzugang Hugo Bolin sowie Joe Scally. Doch auch sie konnten sich in der zweiten HÃ¤lfte kaum gegen die verstÃ¤rkte Leverkusener Offensive behaupten. In der 75. Spielminute hÃ¤tte Leverkusen beinahe die FÃ¼hrung erzielt, als Schick nach einem Fehler von Gladbachs Reitz die Chance auf einen Torschuss hatte, aber am Gladbacher Abwehrbollwerk scheiterte.



Im weiteren Verlauf des Spiels war der Leverkusener Ballbesitz weiterhin dominant, jedoch ohne die erhofften klaren Torchancen. Trotz der erhÃ¶hten OffensivbemÃ¼hungen und der zahlreichen Wechsel bei beiden Teams blieb es beim 1:1. Die letzte halbe Stunde blieb von weiteren Gelben Karten geprÃ¤gt: In der 68. Minute erhielten sowohl Kevin StÃ¶ger von Gladbach als auch Exequiel Palacios von Leverkusen Verwarnungen nach einem emotionalen Zweikampf.



Das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden, das fÃ¼r beide Teams gemischte GefÃ¼hle hinterlieÃŸ. MÃ¶nchengladbach konnte die defensive StabilitÃ¤t und das frÃ¼he Tor positiv verbuchen, musste aber mit einem Eigentor den Ausgleich hinnehmen und verpasste es, die FÃ¼hrung auszubauen. Leverkusen zeigte zwar mehr Ballbesitz und war vor allem in der zweiten HÃ¤lfte aktiver, konnte aber die Gladbacher Abwehr nicht entscheidend Ã¼berwinden.

