Sport

1. Bundesliga: Gladbach und Leverkusen unentschieden

  • dts - 7. Februar 2026, 20:26 Uhr
Bild vergrößern: 1. Bundesliga: Gladbach und Leverkusen unentschieden
Yannik Engelhardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags sind Borussia MÃ¶nchengladbach und Bayer 04 Leverkusen aufeinander getroffen. 1:1 war das Resultat.

Vor rund 47.600 Zuschauern begann die Partie mit einer frÃ¼hen FÃ¼hrung der Gastgeber. Bereits in der 10. Spielminute konnte Yannik Engelhardt fÃ¼r MÃ¶nchengladbach nach einem Fehler von Leverkusens Torwart Blaswich und einem abgewehrten Schuss ins kurze Eck einnetzen. Die frÃ¼he FÃ¼hrung spiegelte den engagierten Beginn der Fohlen wider, die sich vor allem durch ein starkes Pressing und taktische Disziplin auszeichneten.

Leverkusen, trotz mehr Ballbesitz, tat sich zu Beginn schwer. Ihr Passspiel war fehlerbehaftet, was den Borussen immer wieder gute KontermÃ¶glichkeiten bot. In der 16. Minute musste Blaswich erneut eingreifen, als eine Flanke von Honorat nicht ideal abgewehrt wurde, doch kein Gladbacher nutzte den Abpraller. Auch im Spielaufbau zeigte Leverkusen SchwÃ¤chen, und der Gladbacher Jens Castrop konnte in vielen ZweikÃ¤mpfen als Sieger hervorgehen.

Die Werkself kam in der ersten HÃ¤lfte nicht wirklich zur Entfaltung, wÃ¤hrend Gladbach mehrere Chancen hatte. In der 27. Spielminute gab es die erste Gelbe Karte des Spiels fÃ¼r Kevin Diks, der mit einer riskanten GrÃ¤tsche gegen Jonas Hofmann das Schienbein traf. Doch Leverkusen konnte sich kurz vor der Pause zurÃ¼ckmelden: In der 44. Minute sorgte Philipp Sander, der eine Schussabwehr von Blaswich unglÃ¼cklich ins eigene Tor abfÃ¤lschte, fÃ¼r den Ausgleich. So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit war Bayer Leverkusen deutlich aktiver und zeigte mehr Drang nach vorne. Patrik Schick hatte in der 48. Spielminute eine groÃŸe Chance, als er aus 17 Metern knapp am AuÃŸenpfosten vorbeischoss. Die Werkself setzte weiterhin auf Ballbesitz, konnte aber die LÃ¼cken in der stabilen Gladbacher Defensive nicht nutzen. Kasper Hjulmand, der Trainer von Leverkusen, wechselte mehrfach aus, um frische Impulse zu setzen, brachte unter anderem Martin Terrier und Christian Kofane in die Partie.

Die Gladbacher reagierten auf den Druck und brachten ihrerseits Neuzugang Hugo Bolin sowie Joe Scally. Doch auch sie konnten sich in der zweiten HÃ¤lfte kaum gegen die verstÃ¤rkte Leverkusener Offensive behaupten. In der 75. Spielminute hÃ¤tte Leverkusen beinahe die FÃ¼hrung erzielt, als Schick nach einem Fehler von Gladbachs Reitz die Chance auf einen Torschuss hatte, aber am Gladbacher Abwehrbollwerk scheiterte.

Im weiteren Verlauf des Spiels war der Leverkusener Ballbesitz weiterhin dominant, jedoch ohne die erhofften klaren Torchancen. Trotz der erhÃ¶hten OffensivbemÃ¼hungen und der zahlreichen Wechsel bei beiden Teams blieb es beim 1:1. Die letzte halbe Stunde blieb von weiteren Gelben Karten geprÃ¤gt: In der 68. Minute erhielten sowohl Kevin StÃ¶ger von Gladbach als auch Exequiel Palacios von Leverkusen Verwarnungen nach einem emotionalen Zweikampf.

Das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden, das fÃ¼r beide Teams gemischte GefÃ¼hle hinterlieÃŸ. MÃ¶nchengladbach konnte die defensive StabilitÃ¤t und das frÃ¼he Tor positiv verbuchen, musste aber mit einem Eigentor den Ausgleich hinnehmen und verpasste es, die FÃ¼hrung auszubauen. Leverkusen zeigte zwar mehr Ballbesitz und war vor allem in der zweiten HÃ¤lfte aktiver, konnte aber die Gladbacher Abwehr nicht entscheidend Ã¼berwinden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg
    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat sich am 21. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga einen knappen, aber enorm wichtigen 2:1-AuswÃ¤rtssieg beim VfL Wolfsburg

    Mehr
    2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck
    2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck

    SpieÃŸen-Elversberg/Gelsenkirchen/Paderborn (dts Nachrichtenagentur) - Hertha BSC hat am 21. Spieltag der 2. Bundesliga einen klaren 3:0-Sieg gegen die SV Elversberg eingefahren.

    Mehr
    1. Bundesliga: Union und Frankfurt unentschieden
    1. Bundesliga: Union und Frankfurt unentschieden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum Auftakt des 21. Spieltags in der FuÃŸball-Bundesliga haben sich Union Berlin und Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Tausende demonstrieren in Mailand gegen Olympische Spiele - ZusammenstÃ¶ÃŸe mit Polizei
    Tausende demonstrieren in Mailand gegen Olympische Spiele - ZusammenstÃ¶ÃŸe mit Polizei
    Warnung vor Abriss des Sozialstaats: Bas und Klingbeil starten SPD-Programmklausur
    Warnung vor Abriss des Sozialstaats: Bas und Klingbeil starten SPD-Programmklausur
    Neues Sturmtief
    Neues Sturmtief "Marta" Ã¼ber Spanien und Portugal - Ein Todesopfer gemeldet
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag
    Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag
    Epstein-Skandal: Clintons fordern ihre Ã¶ffentliche AnhÃ¶rung in Kongressausschuss
    Epstein-Skandal: Clintons fordern ihre Ã¶ffentliche AnhÃ¶rung in Kongressausschuss

    Top Meldungen

    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlich

    Mehr
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch hat die GrÃ¼nen-Fraktion fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung kritisiert, gegen den Haushalt 2025 beim

    Mehr
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In StÃ¤dten und Gemeinden sowie in Teilen der Wirtschaft wÃ¤chst die Sorge, dass sich zu wenig Kunden fÃ¼r neu ausgebaute WÃ¤rmenetze entscheiden

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts