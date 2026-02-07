Tausende demonstrieren in Mailand gegen Olympische Spiele - ZusammenstÃ¶ÃŸe mit Polizei

ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Demonstration in Mailand

Tausende Menschen haben am Tag nach der ErÃ¶ffnungsfeier in Mailand gegen die derzeit in Norditalien stattfindenden Olympischen Wintersportspiele protestiert. Dabei kam es zu ZusammenstÃ¶ÃŸen zwischen Demonstrierenden und der Polizei.

Tausende Menschen haben am Tag nach der ErÃ¶ffnungsfeier in Mailand gegen die in Norditalien stattfindenden Olympischen Winterspiele protestiert. Dabei kam es zu ZusammenstÃ¶ÃŸen zwischen Demonstrierenden und der Polizei, als einige Teilnehmer FeuerwerkskÃ¶rper zÃ¼ndeten und Steine auf die EinsatzkrÃ¤fte warfen. Die Polizei trieb die Menge mit Wasserwerfern auseinander.



Die EinsatzkrÃ¤fte waren in Alarmbereitschaft, nachdem bei gewalttÃ¤tigen Protesten gegen die SchlieÃŸung eines Kulturzentrums in Turin am vergangenen Wochenende mehr als hundert Beamte verletzt worden waren. Â Â



Gegner der Olympischen Winterspiele bemÃ¤ngeln vor allem deren Auswirkungen auf das fragile Ã–kosystem der Bergwelt sowie den wasser- und energieintesiven Einsatz von Kunstschnee. Demonstrierende hielten Transparente hoch, auf denen sie die Verwendung von Kunstschnee kritisierten oder das FÃ¤llen von BÃ¤umen anprangerten. Auch die Wohnungsnot in der Finanz- und Modemetropole Mailand thematisierten die Teilnehmer der Kundgebung.



"Die Spiele sind aus Ã¶kologischer und sozialer Sicht nicht mehr tragbar, ihre Zeit ist abgelaufen", sagte die 29-jÃ¤hrige Demonstrantin Francesca Missana der Nachrichtenagentur AFP.Â



"Diese Spiele wurden als nachhaltig und kostenneutral beworben", kritisierte seinerseits Alberto di Monte, einer der Organisatoren des Protestmarsches, zu dem Gewerkschaften und Aktivisten aufgerufen hatten. Da es sich jedoch um eine geografisch besonders weit verstreute Veranstaltung handelt, seien MilliardenbetrÃ¤ge fÃ¼r den Bau von StraÃŸen ausgegeben worden anstatt fÃ¼r den Schutz der Berge, sagte di Monte.



Die Winterspiele Mailand-Cortina verteilen sich auf mehrere Austragungsorte in den italienischen Alpen. Die ErÃ¶ffnungsfeier fand an vier Standorten statt - in Mailand, Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno. Insgesamt sind 2900 Athleten angereist.Â



Der 69-jÃ¤hrige Demonstrant Giovanni Gaiani kritisierte die Entscheidung, hunderte BÃ¤umen zu fÃ¤llen, um die umstrittene Bobbahn Mailand-Cortina zu bauen. Andere Demonstranten hielten dutzende PappbÃ¤ume hoch, bevor sie diese auf dem Boden legten - so als seien sie gefÃ¤llt worden.



"Freie Berge, weniger Eis, mehr Gletscher", stand auf einem anderen Banner - eine Anspielung auf den umstrittenen Einsatz von Beamten der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE, welche die US-Delegation nach Italien begleiten. ICE geht derzeit in den USA mit Abschiebe-Razzien massiv gegen Migranten ohne gÃ¼ltigen Aufenthaltstitel vor. Â