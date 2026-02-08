Vorgezogene Wahl in Japan begonnen - Sieg fÃ¼r Regierungschefin Takaichi erwartet

WÃ¤hler in einem Wahllokal in Tokio

In Japan hat am Sonntag die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Umfragen deuten auf einen deutlichen Sieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Regierungschefin Sanae Takaichi hin. Die konservative MinisterprÃ¤sidentin hatte das Unterhaus in Tokio im Januar aufgelÃ¶st und damit den Weg fÃ¼r die Neuwahl bereitet. Nach SchlieÃŸung der Wahllokale um 20.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) werden die ersten Prognosen zum Wahlausgang erwartet.



Den jÃ¼ngsten Erhebungen der Meinungsforschungsinstitute zufolge dÃ¼rfte die seit Jahrzehnten fast ununterbrochen regierende LDP die absolute Mehrheit im 465 Sitze fassenden japanischen Unterhaus erreichen. MÃ¶glich ist demnach sogar eine Zwei-Drittel-Mehrheit von mindestens 310 Sitzen fÃ¼r die LDP und ihren rechten Koalitionspartner JIP.Â



Dies wÃ¤re das beste Ergebnis der Liberaldemokraten seit der Wahl im Jahr 2017. Damals war die LDP vom damaligen Regierungschef Shinzo Abe angefÃ¼hrt worden, Takaichis politischem Vorbild. Abe wurde 2022 bei einem Attentat ermordet.Â



Takaichi war im Oktober als erste Frau ins hÃ¶chste japanische Regierungsamt gewÃ¤hlt geworden.Â Ihr Kabinett genieÃŸt in Umfragen Zustimmungswerte von rund 70 Prozent. Im Abgeordnetenhaus hat Takaichis Regierungskoalition bislang jedoch nur eine knappe Mehrheit, was die Durchsetzung von Takaichis ehrgeizigen ReformplÃ¤nen erschwert.