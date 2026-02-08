Politik

Vorgezogene Wahl in Japan begonnen - Sieg fÃ¼r Regierungschefin Takaichi erwartet

  • AFP - 8. Februar 2026, 00:59 Uhr
Bild vergrößern: Vorgezogene Wahl in Japan begonnen - Sieg fÃ¼r Regierungschefin Takaichi erwartet
WÃ¤hler in einem Wahllokal in Tokio
Bild: AFP

In Japan hat die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Umfragen deuten auf einen deutlichen Sieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Regierungschefin Sanae Takaichi hin. FÃ¼r Sonntagmittag mitteleuropÃ¤ischer Zeit werden erste Prognosen erwartet.

In Japan hat am Sonntag die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Umfragen deuten auf einen deutlichen Sieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Regierungschefin Sanae Takaichi hin. Die konservative MinisterprÃ¤sidentin hatte das Unterhaus in Tokio im Januar aufgelÃ¶st und damit den Weg fÃ¼r die Neuwahl bereitet. Nach SchlieÃŸung der Wahllokale um 20.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) werden die ersten Prognosen zum Wahlausgang erwartet.

Den jÃ¼ngsten Erhebungen der Meinungsforschungsinstitute zufolge dÃ¼rfte die seit Jahrzehnten fast ununterbrochen regierende LDP die absolute Mehrheit im 465 Sitze fassenden japanischen Unterhaus erreichen. MÃ¶glich ist demnach sogar eine Zwei-Drittel-Mehrheit von mindestens 310 Sitzen fÃ¼r die LDP und ihren rechten Koalitionspartner JIP.Â 

Dies wÃ¤re das beste Ergebnis der Liberaldemokraten seit der Wahl im Jahr 2017. Damals war die LDP vom damaligen Regierungschef Shinzo Abe angefÃ¼hrt worden, Takaichis politischem Vorbild. Abe wurde 2022 bei einem Attentat ermordet.Â 

Takaichi war im Oktober als erste Frau ins hÃ¶chste japanische Regierungsamt gewÃ¤hlt geworden.Â Ihr Kabinett genieÃŸt in Umfragen Zustimmungswerte von rund 70 Prozent. Im Abgeordnetenhaus hat Takaichis Regierungskoalition bislang jedoch nur eine knappe Mehrheit, was die Durchsetzung von Takaichis ehrgeizigen ReformplÃ¤nen erschwert.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Tausende demonstrieren in Mailand gegen Olympische Spiele - ZusammenstÃ¶ÃŸe mit Polizei
    Tausende demonstrieren in Mailand gegen Olympische Spiele - ZusammenstÃ¶ÃŸe mit Polizei

    Tausende Menschen haben am Tag nach der ErÃ¶ffnungsfeier in Mailand gegen die in Norditalien stattfindenden Olympischen Winterspiele protestiert. Dabei kam es zu ZusammenstÃ¶ÃŸen

    Mehr
    Warnung vor Abriss des Sozialstaats: Bas und Klingbeil starten SPD-Programmklausur
    Warnung vor Abriss des Sozialstaats: Bas und Klingbeil starten SPD-Programmklausur

    Mit Appellen zur Bewahrung des Sozialstaats hat die SPD die Arbeit an ihrem neuen Grundsatzprogramm begonnen. Der Sozialstaat in Deutschland stehe aktuell "vor einer

    Mehr
    Pentagon beendet akademische Zusammenarbeit mit Uni Harvard
    Pentagon beendet akademische Zusammenarbeit mit Uni Harvard

    Das US-Verteidigungsministerium beendet seine Zusammenarbeit mit der Elite-UniversitÃ¤t Harvard. Soldaten wÃ¼rden kÃ¼nftig nicht mehr fÃ¼r Studienprogramme nach Harvard geschickt,

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor
    Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor
    2. Bundesliga: Darmstadt nach Sieg gegen Kaiserslautern vorne
    2. Bundesliga: Darmstadt nach Sieg gegen Kaiserslautern vorne
    1. Bundesliga: Gladbach und Leverkusen unentschieden
    1. Bundesliga: Gladbach und Leverkusen unentschieden
    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg
    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg
    2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck
    2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck
    Neues Sturmtief
    Neues Sturmtief "Marta" Ã¼ber Spanien und Portugal - Ein Todesopfer gemeldet

    Top Meldungen

    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, zentrale Elemente des Erneuerbaren-Ausbaus infrage zu stellen. Mit einem "Netzpaket" soll der sogenannte

    Mehr
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlich

    Mehr
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch hat die GrÃ¼nen-Fraktion fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung kritisiert, gegen den Haushalt 2025 beim

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts