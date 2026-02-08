Wahl in Thailand hat begonnen - Konservativer Regierungschef hofft auf BestÃ¤tigung

Ein WÃ¤hler in Thailands Hauptstadt Bangkok

In Thailand hat die Parlamentswahl begonnen. Der seit September amtierende Regierungschef Anutin Charnvirakul von der konservativen Bhumjaithai-Partei hofft, durch einen Wahlsieg im Amt verbleiben zu kÃ¶nnen.

In Thailand hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, betraten zum Auftakt des zweiten Urnengangs binnen drei Jahren erste WÃ¤hler in der Stadt Buriram am Sonntag die Wahllokale. Der seit September amtierende Regierungschef Anutin Charnvirakul von der konservativen Bhumjaithai-Partei hofft, durch einen Wahlsieg im Amt verbleiben zu kÃ¶nnen.



Anutin hatte die Nachfolge von Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra angetreten, die Ende August im Zusammenhang mit dem Grenzkonflikt mit Kambodscha vom Verfassungsgericht abgesetzt worden war. Anutins Amtsantritt wurde von der grÃ¶ÃŸten Oppositionskraft, der Volkspartei, unterstÃ¼tzt. Die Volkspartei machte Neuwahlen binnen vier Monaten zur Bedingung.



Die Bhumjaithai-Partei liegt in Umfragen an zweiter Stelle hinter der Volkspartei. Da aller Voraussicht nach keine Partei die absolute Mehrheit erreichen wird, gehen Beobachter davon aus, dass sich Anutin erneut an die Spitze einer Koalitionsregierung setzen wird.Â



Insgesamt sind in Thailand rund 53 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wÃ¤hlen. Parallel entscheiden die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler in einem Referendum darÃ¼ber, ob Thailand eine neue Verfassung bekommen soll.