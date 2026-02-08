Politik

Wahl in Thailand hat begonnen - Konservativer Regierungschef hofft auf BestÃ¤tigung

  • AFP - 8. Februar 2026, 02:32 Uhr
Bild vergrößern: Wahl in Thailand hat begonnen - Konservativer Regierungschef hofft auf BestÃ¤tigung
Ein WÃ¤hler in Thailands Hauptstadt Bangkok
Bild: AFP

In Thailand hat die Parlamentswahl begonnen. Der seit September amtierende Regierungschef Anutin Charnvirakul von der konservativen Bhumjaithai-Partei hofft, durch einen Wahlsieg im Amt verbleiben zu kÃ¶nnen.

In Thailand hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, betraten zum Auftakt des zweiten Urnengangs binnen drei Jahren erste WÃ¤hler in der Stadt Buriram am Sonntag die Wahllokale. Der seit September amtierende Regierungschef Anutin Charnvirakul von der konservativen Bhumjaithai-Partei hofft, durch einen Wahlsieg im Amt verbleiben zu kÃ¶nnen.

Anutin hatte die Nachfolge von Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra angetreten, die Ende August im Zusammenhang mit dem Grenzkonflikt mit Kambodscha vom Verfassungsgericht abgesetzt worden war. Anutins Amtsantritt wurde von der grÃ¶ÃŸten Oppositionskraft, der Volkspartei, unterstÃ¼tzt. Die Volkspartei machte Neuwahlen binnen vier Monaten zur Bedingung.

Die Bhumjaithai-Partei liegt in Umfragen an zweiter Stelle hinter der Volkspartei. Da aller Voraussicht nach keine Partei die absolute Mehrheit erreichen wird, gehen Beobachter davon aus, dass sich Anutin erneut an die Spitze einer Koalitionsregierung setzen wird.Â 

Insgesamt sind in Thailand rund 53 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wÃ¤hlen. Parallel entscheiden die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler in einem Referendum darÃ¼ber, ob Thailand eine neue Verfassung bekommen soll.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Vorgezogene Wahl in Japan begonnen - Sieg fÃ¼r Regierungschefin Takaichi erwartet
    Vorgezogene Wahl in Japan begonnen - Sieg fÃ¼r Regierungschefin Takaichi erwartet

    In Japan hat am Sonntag die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Umfragen deuten auf einen deutlichen Sieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Regierungschefin Sanae

    Mehr
    Tausende demonstrieren in Mailand gegen Olympische Spiele - ZusammenstÃ¶ÃŸe mit Polizei
    Tausende demonstrieren in Mailand gegen Olympische Spiele - ZusammenstÃ¶ÃŸe mit Polizei

    Tausende Menschen haben am Tag nach der ErÃ¶ffnungsfeier in Mailand gegen die in Norditalien stattfindenden Olympischen Winterspiele protestiert. Dabei kam es zu ZusammenstÃ¶ÃŸen

    Mehr
    Warnung vor Abriss des Sozialstaats: Bas und Klingbeil starten SPD-Programmklausur
    Warnung vor Abriss des Sozialstaats: Bas und Klingbeil starten SPD-Programmklausur

    Mit Appellen zur Bewahrung des Sozialstaats hat die SPD die Arbeit an ihrem neuen Grundsatzprogramm begonnen. Der Sozialstaat in Deutschland stehe aktuell "vor einer

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor
    Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor
    2. Bundesliga: Darmstadt nach Sieg gegen Kaiserslautern vorne
    2. Bundesliga: Darmstadt nach Sieg gegen Kaiserslautern vorne
    1. Bundesliga: Gladbach und Leverkusen unentschieden
    1. Bundesliga: Gladbach und Leverkusen unentschieden
    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg
    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Wolfsburg
    2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck
    2. Bundesliga: Hertha schlÃ¤gt SVE - Dynamo kommt auf Schalke zurÃ¼ck
    Neues Sturmtief
    Neues Sturmtief "Marta" Ã¼ber Spanien und Portugal - Ein Todesopfer gemeldet

    Top Meldungen

    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, zentrale Elemente des Erneuerbaren-Ausbaus infrage zu stellen. Mit einem "Netzpaket" soll der sogenannte

    Mehr
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlich

    Mehr
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch hat die GrÃ¼nen-Fraktion fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung kritisiert, gegen den Haushalt 2025 beim

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts