Portugal bestimmt in Stichwahl neuen PrÃ¤sidenten

  • AFP - 8. Februar 2026, 04:01 Uhr
Bild vergrößern: Portugal bestimmt in Stichwahl neuen PrÃ¤sidenten
PrÃ¤sidentschaftskandidaten Seguro (l.) und Ventura
Bild: AFP

In Portugal entscheiden die Menschen am Sonntag in einer Stichwahl, wer neuer PrÃ¤sident des Landes wird. Der gemÃ¤ÃŸigte Sozialist AntÃ³nio JosÃ© Seguro tritt gegen den Rechtspopulisten AndrÃ© Ventura an.

Seguro kam bei der ersten Wahlrunde am 18. Januar auf rund 31 Prozent der Stimmen. Ventura, der Chef der rechtsauÃŸen stehenden Chega-Partei, erreichte 23,5 Prozent.

In der zweiten Runde werden Ventura kaum Chancen eingerÃ¤umt - Seguro liegt der jÃ¼ngsten Umfrage zufolge mit 67 Prozent klar vorn. Die Stichwahl findet statt, wÃ¤hrend Portugal von schwerem Unwettern heimgesucht wird. Dies kÃ¶nnte zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung fÃ¼hren. Eine Forderung Venturas, die Wahl wegen der starken RegenfÃ¤lle und Ãœberschwemmungen zu verschieben, wurde abgelehnt. Â 

