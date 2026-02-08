Karnevalsvereine fordern mehr staatliche Hilfe bei Terrorabwehr

Tanzmariechen im StraÃŸenkarneval (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Homburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund Deutscher Karneval (BDK) verlangt von der Politik mehr UnterstÃ¼tzung bei der Terrorabwehr von KarnevalsumzÃ¼gen. BDK-PrÃ¤sident Klaus-Ludwig Fess warnt, dass viele Vereine andernfalls organisatorisch und finanziell an ihre Grenzen geraten kÃ¶nnten.



Die Belastungen fÃ¼r die meist ehrenamtlich getragenen Karnevalsgesellschaften seien in den vergangenen Jahren stark gestiegen. "MaÃŸnahmen zur Terrorabwehr - etwa das Absichern von Seitengassen - sollten vom Staat getragen werden", sagte er der Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung (NOZ). "Wenn die LÃ¤nder dafÃ¼r keine Mittel einstellen, versuchen Kommunen jedoch, die Kosten an die Veranstalter weiterzugeben", kritisierte der PrÃ¤sident des Dachverbands der deutschen Karnevalsvereine.



Gerade kleine, dÃ¶rflich geprÃ¤gte UmzÃ¼ge Ã¼berfordere dies finanziell, Sponsorengelder und Spenden seien rÃ¼cklÃ¤ufig und die MitgliedsbeitrÃ¤ge alleine reichten oft nicht zur Finanzierung der Sicherheitskonzepte aus, so Fess.



Ein Niedergang des Karnevals kÃ¶nne sowohl aus kultureller als auch wirtschaftlicher Hinsicht nicht im Sinne des Staates sein. Fasching, Fastnacht und Karneval sorgen laut dem BDK-PrÃ¤sidenten bundesweit fÃ¼r mehr als 2,4 Milliarden Euro Umsatz in Hotellerie, Gastronomie, Verkehr und Handwerk.

