Nach VorwÃ¼rfen des Wahlbetrugs wird die PrÃ¤sidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina (Republika Srpska) am Sonntag teilweise wiederholt. Die Wahl im November, nach der ein Vertrauter des abgesetzten PrÃ¤sidenten Milorad Dodik zum Sieger erklÃ¤rt worden war, wurde teilweise fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt. Zuvor hatte die Wahlkommission bei einer NeuauszÃ¤hlung Abweichungen vom verkÃ¼ndeten Ergebnis festgestellt.Â
Die Wiederholungswahl, zu der etwa 80.000 BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger aufgerufen sind, kÃ¶nnte entscheidend fÃ¼r das Gesamtergebnis sein. Die Wahl im November war knapp verlaufen, der Dodik-Vertraute Sinisa Karan hatte laut dem spÃ¤ter teils annullierten Ergebnis knapp vor dem Oppositionskandidaten Branko Blanusa gelegen. Der Nationalist Dodik war Anfang August nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht seines Amtes als PrÃ¤sident der Teilrepublik enthoben worden. Zuvor war er verurteilt worden, weil er zwei Gesetze in Kraft gesetzt hatte, welche die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UN-ReprÃ¤sentanten fÃ¼r Bosnien und Herzegowina untersagten.
Politik
Wiederholungswahl in serbischer Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina
- AFP - 8. Februar 2026, 04:00 Uhr
