Wirtschaft

Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten

  • dts - 8. Februar 2026, 05:30 Uhr
Bild vergrößern: Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten
Monika Schnitzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hÃ¤lt es fÃ¼r geboten, manche EmpfÃ¤nger von Sozialleistungen zu einem sozialen Dienst zu verpflichten.

"Eine Pflicht zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit kann sinnvoll sein fÃ¼r jene EmpfÃ¤nger von Grundsicherung, die sich dem Arbeitsmarkt entziehen, um lukrativer schwarz zu arbeiten", sagte die MÃ¼nchner Ã–konomin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). "Dann wÃ¤re das ein probates Mittel, um Schwarzarbeit zu unterbinden."

Schnitzer hÃ¤lt es allerdings fÃ¼r kontraproduktiv, dieses Instrument auf alle Bezieher von Grundsicherung anzuwenden. "Arbeitslose, die sich ernsthaft um einen Job bemÃ¼hen, kÃ¶nnte eine solche Verpflichtung eher daran hindern, in den regulÃ¤ren Arbeitsmarkt zu gelangen", sagte die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Der MinisterprÃ¤sident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, hatte vorgeschlagen, SozialhilfeempfÃ¤nger in Deutschland zu einem sozialen Dienst zu verpflichten. "Menschen, die Leistungen vom Staat bekommen, sollten eine Gegenleistung erbringen, bis hin zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit", sagte der CDU-Politiker ebenfalls den Funke-Zeitungen.

Schulze bezog sich dabei auf das Konzept der BÃ¼rgerarbeit, das von Gewerkschaften kritisiert wird. Dadurch sollen Langzeitarbeitslose auf dem Wege gemeinnÃ¼tziger TÃ¤tigkeiten in den Arbeitsmarkt integriert werden. "Das sollten wir bundesweit wieder einfÃ¼hren - und das sollte fÃ¼r alle gelten, fÃ¼r jeden, der hier geboren ist genauso wie fÃ¼r Migranten", sagte Schulze.

