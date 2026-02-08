Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hÃ¤lt es fÃ¼r geboten, manche EmpfÃ¤nger von Sozialleistungen zu einem sozialen Dienst zu verpflichten.
"Eine Pflicht zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit kann sinnvoll sein fÃ¼r jene EmpfÃ¤nger von Grundsicherung, die sich dem Arbeitsmarkt entziehen, um lukrativer schwarz zu arbeiten", sagte die MÃ¼nchner Ã–konomin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). "Dann wÃ¤re das ein probates Mittel, um Schwarzarbeit zu unterbinden."
Schnitzer hÃ¤lt es allerdings fÃ¼r kontraproduktiv, dieses Instrument auf alle Bezieher von Grundsicherung anzuwenden. "Arbeitslose, die sich ernsthaft um einen Job bemÃ¼hen, kÃ¶nnte eine solche Verpflichtung eher daran hindern, in den regulÃ¤ren Arbeitsmarkt zu gelangen", sagte die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Der MinisterprÃ¤sident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, hatte vorgeschlagen, SozialhilfeempfÃ¤nger in Deutschland zu einem sozialen Dienst zu verpflichten. "Menschen, die Leistungen vom Staat bekommen, sollten eine Gegenleistung erbringen, bis hin zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit", sagte der CDU-Politiker ebenfalls den Funke-Zeitungen.
Schulze bezog sich dabei auf das Konzept der BÃ¼rgerarbeit, das von Gewerkschaften kritisiert wird. Dadurch sollen Langzeitarbeitslose auf dem Wege gemeinnÃ¼tziger TÃ¤tigkeiten in den Arbeitsmarkt integriert werden. "Das sollten wir bundesweit wieder einfÃ¼hren - und das sollte fÃ¼r alle gelten, fÃ¼r jeden, der hier geboren ist genauso wie fÃ¼r Migranten", sagte Schulze.
Wirtschaft
Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten
- dts - 8. Februar 2026, 05:30 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hÃ¤lt es fÃ¼r geboten, manche EmpfÃ¤nger von Sozialleistungen zu einem sozialen Dienst zu verpflichten.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) legt einen Vorschlag vor, wie Mieter besser vor teuren mÃ¶blierten Wohnungsangeboten undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, zentrale Elemente des Erneuerbaren-Ausbaus infrage zu stellen. Mit einem "Netzpaket" soll der sogenannteMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlichMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch hat die GrÃ¼nen-Fraktion fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung kritisiert, gegen den Haushalt 2025 beimMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In StÃ¤dten und Gemeinden sowie in Teilen der Wirtschaft wÃ¤chst die Sorge, dass sich zu wenig Kunden fÃ¼r neu ausgebaute WÃ¤rmenetze entscheidenMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt die von vielen geforderte ErhÃ¶hung von Tabak- und Zuckersteuer ab. "Jetzt ist nichtMehr