Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen

  8. Februar 2026
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "Bild am Sonntag": "Aus meiner Sicht wÃ¤re es sinnvoll, Ã¼ber das Vorziehen einer Senkung der KÃ¶rperschaftssteuer zu sprechen, um Entlastungseffekte schneller als erst ab dem Jahr 2028 wirken zu lassen."

Die Bundesregierung plant bislang, die KÃ¶rperschaftsteuer ab 2028 zu senken. Auf die Frage nach dem Zeitpunkt der Umsetzung einer Einkommensteuerreform sagte Reiche: "Wir mÃ¼ssen den Faktor Arbeit so schnell es geht entlasten. Wir verhandeln mit der SPD darÃ¼ber, ob das vorgezogen werden kann. Je mehr Menschen arbeiten, je attraktiver Arbeit ist, desto hÃ¶her ist die ProduktivitÃ¤t in Deutschland, desto geringer ist die Last auf den sozialen Sicherungssystemen."

MÃ¶glichst schnell an diesen Schrauben zu drehen, solle das gemeinsame Ziel sein, so Reiche. Im Koalitionsvertrag heiÃŸt es, die Regierung wolle die Einkommensteuer fÃ¼r kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.

