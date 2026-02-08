Politik

Nach Kahlschlag bei "Washington Post": Herausgeber Will Lewis nimmt seinen Hut

  • AFP - 8. Februar 2026, 03:56 Uhr
Nach Kahlschlag bei Washington Post: Herausgeber Will Lewis nimmt seinen Hut
Schriftzug am Hauptsitz der "Washington Post"
Bild: AFP

Nach dem massiven Stellenabbau bei der Traditionszeitung 'Washington Post' hat Herausgeber und Vorstandschef Will Lewis seinen sofortigen RÃ¼cktritt bekanntgegeben. Wie die 'Washington Post' erklÃ¤rte, Ã¼bernahm der bisherige Finanzchef Jeff D'Onofrio.

Nach dem massiven Stellenabbau bei der Traditionszeitung "Washington Post" hat Herausgeber und Vorstandschef Will Lewis seinen sofortigen RÃ¼cktritt bekanntgegeben. Wie aus einer firmeninternen E-Mail hervorgeht, schrieb Lewis, es sei "der richtige Zeitpunkt" fÃ¼r ihn gekommen, sich zurÃ¼ckzuziehen. Wie die "Washington Post" selbst erklÃ¤rte, Ã¼bernahm Jeff D'Onofrio, bisheriger Finanzchef der Zeitung und frÃ¼herer Leiter des Online-Netzwerks Tumblr, Lewis' Posten mit "sofortiger Wirkung".

Der EnglÃ¤nder Lewis hatte in seinen zwei Jahren an der Spitze der "Washington Post" versucht, die anhaltende finanzielle Schieflage der Zeitung zu korrigieren. Abonnenten wie Mitarbeiter kritisierten ihn fÃ¼r seinen Kurs scharf.

Am Mittwoch hatte die "Washington Post" drastische Einschnitte beim Personal vorgenommen. Nach Angaben der "New York Times" wurden fast 300 der 800 Journalisten des Blattes entlassen - unter anderem alle fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndigen Reporter und die fÃ¼r die Ukraine zustÃ¤ndige Korrespondentin Lizzie Johnson. Die Lokalnachrichten der "Washington Post", die Sportseiten sowie die Buchbeilage waren ebenfalls massiv betroffen, wie aus der Redaktion verlautete.

Die Tageszeitung, die 1972 den Watergate-Skandal unter PrÃ¤sident Richard Nixon aufdeckte und deren Reporter zahlreiche Pulitzer-Preise erhielten, schreibt laut Medienberichten seit Jahren rote Zahlen.Â 

Der GrÃ¼nder des Online-Shopping-Giganten Amazon, Jeff Bezos, hatte die "Washington Post" im Jahr 2013 gekauft. Bezos war in den vergangenen Monaten wegen seiner AnnÃ¤herung an US-PrÃ¤sident Donald Trump in die Kritik geraten.

Zum nun erfolgten FÃ¼hrungswechsel schrieb Bezos in der ErklÃ¤rung der "Washington Post", die Zeitung habe eine "auÃŸerordentliche Chance" und fÃ¼gte an: "Jeden Tag geben uns unsere Leser einen Fahrplan zum Erfolg. Die Daten zeigen uns, was wertvoll ist und worauf wir uns konzentrieren sollten."

