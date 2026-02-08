Sven Schulze fordert lebenslange Stadionverbote fÃ¼r Randalierer

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach den jÃ¼ngsten Ausschreitungen in ostdeutschen FuÃŸballstadien hat sich Sachsen-Anhalts neuer MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fÃ¼r lebenslange Stadionverbote nach britischem Vorbild ausgesprochen.
"Ich habe keinerlei VerstÃ¤ndnis dafÃ¼r, wie da Chaoten auf unsere Polizei eingeprÃ¼gelt haben, mit Gullydeckeln auf sie geworfen haben und mit Pflastersteinen", sagte Schulze der "Bild am Sonntag" Ã¼ber die jÃ¼ngsten Ausschreitungen.
Angesichts der zunehmenden Gewalt und steigender PolizeieinsÃ¤tze reiche die bisherige Sicherheitsstrategie nicht mehr aus. Schulze forderte von der Deutschen FuÃŸball Liga (DFL) und dem Deutschen FuÃŸball-Bund (DFB) "klare LÃ¶sungen".
Der MinisterprÃ¤sident verwies dabei explizit auf die strikten Regelungen in England: "Ich bin ein groÃŸer Fan der Premier League. Wenn jemand dort solche Sachen macht, dann bekommt er ein lebenslanges Stadionverbot. Anders geht das gar nicht." ZusÃ¤tzlich brauche es "verschÃ¤rfte Kontrollen beim Einlass ins Stadion".
- dts - 8. Februar 2026, 05:28 Uhr
