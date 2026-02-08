Brennpunkte

Sven Schulze fordert lebenslange Stadionverbote fÃ¼r Randalierer

  • dts - 8. Februar 2026, 05:28 Uhr
Bild vergrößern: Sven Schulze fordert lebenslange Stadionverbote fÃ¼r Randalierer
Aggressive und vermummte Fans (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach den jÃ¼ngsten Ausschreitungen in ostdeutschen FuÃŸballstadien hat sich Sachsen-Anhalts neuer MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fÃ¼r lebenslange Stadionverbote nach britischem Vorbild ausgesprochen.

"Ich habe keinerlei VerstÃ¤ndnis dafÃ¼r, wie da Chaoten auf unsere Polizei eingeprÃ¼gelt haben, mit Gullydeckeln auf sie geworfen haben und mit Pflastersteinen", sagte Schulze der "Bild am Sonntag" Ã¼ber die jÃ¼ngsten Ausschreitungen.

Angesichts der zunehmenden Gewalt und steigender PolizeieinsÃ¤tze reiche die bisherige Sicherheitsstrategie nicht mehr aus. Schulze forderte von der Deutschen FuÃŸball Liga (DFL) und dem Deutschen FuÃŸball-Bund (DFB) "klare LÃ¶sungen".

Der MinisterprÃ¤sident verwies dabei explizit auf die strikten Regelungen in England: "Ich bin ein groÃŸer Fan der Premier League. Wenn jemand dort solche Sachen macht, dann bekommt er ein lebenslanges Stadionverbot. Anders geht das gar nicht." ZusÃ¤tzlich brauche es "verschÃ¤rfte Kontrollen beim Einlass ins Stadion".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Karnevalsvereine fordern mehr staatliche Hilfe bei Terrorabwehr
    Karnevalsvereine fordern mehr staatliche Hilfe bei Terrorabwehr

    Homburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund Deutscher Karneval (BDK) verlangt von der Politik mehr UnterstÃ¼tzung bei der Terrorabwehr von KarnevalsumzÃ¼gen. BDK-PrÃ¤sident

    Mehr
    Neues Sturmtief
    Neues Sturmtief "Marta" Ã¼ber Spanien und Portugal - Ein Todesopfer gemeldet

    Nur wenige Tage nach heftigen Ãœberschwemmungen infolge des Sturmtiefs "Leonardo" sind Spanien und Portugal am Samstag erneut von StÃ¼rmen und sintflutartigen RegenfÃ¤llen

    Mehr
    Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag
    Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der tÃ¶dlichen Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz reagiert die Bahn mit einem Krisentreffen. Am kommenden Freitag findet nach

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen
    Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten
    Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten
    Wiederholungswahl in serbischer Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina
    Wiederholungswahl in serbischer Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina
    Portugal bestimmt in Stichwahl neuen PrÃ¤sidenten
    Portugal bestimmt in Stichwahl neuen PrÃ¤sidenten
    Nach Kahlschlag bei
    Nach Kahlschlag bei "Washington Post": Herausgeber Will Lewis nimmt seinen Hut
    Wahl in Thailand hat begonnen - Konservativer Regierungschef hofft auf BestÃ¤tigung
    Wahl in Thailand hat begonnen - Konservativer Regierungschef hofft auf BestÃ¤tigung

    Top Meldungen

    Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor
    Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) legt einen Vorschlag vor, wie Mieter besser vor teuren mÃ¶blierten Wohnungsangeboten und

    Mehr
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, zentrale Elemente des Erneuerbaren-Ausbaus infrage zu stellen. Mit einem "Netzpaket" soll der sogenannte

    Mehr
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlich

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts