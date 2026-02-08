Wirtschaft

Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor

  • dts - 8. Februar 2026
Bild vergrößern: Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor
Fassadenbeschriftung gegen MieterhÃ¶hungen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) legt einen Vorschlag vor, wie Mieter besser vor teuren mÃ¶blierten Wohnungsangeboten und KurzzeitmietvertrÃ¤gen geschÃ¼tzt werden kÃ¶nnten. Am Sonntag soll ein erster Entwurf fÃ¼r eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung an die VerbÃ¤nde geschickt werden, damit diese Stellung nehmen kÃ¶nnen.

Demnach sollen Vermieter in angespannten WohnungsmÃ¤rkten ausweisen mÃ¼ssen, wie viel sie wegen einer MÃ¶blierung auf die Miete aufschlagen wollen, zitiert das "ARD-Hauptstadtstudio" aus dem Text. Die Angabe soll unaufgefordert und bevor ein Mieter signalisiert, dass er die Wohnung gerne haben mÃ¶chte, gemacht werden. Vermeiden Vermieter diese Angabe, sollen Mieter nur so viel zahlen mÃ¼ssen, wie ohne die MÃ¶blierung verlangt werden dÃ¼rfte.

Der Zuschlag muss nach dem Entwurf "angemessen" sein. DafÃ¼r soll er sich am Anschaffungswert der Einrichtung orientieren und daran, wie abgenutzt diese bereits ist.

FÃ¼r eine vollstÃ¤ndig mÃ¶blierte Wohnung schlÃ¤gt das Justizministerium eine Pauschale von fÃ¼nf Prozent der Nettokaltmiete vor. Des Weiteren sollen vorÃ¼bergehende MietvertrÃ¤ge kÃ¼nftig nur noch dann von der Mietpreisbremse ausgenommen werden, wenn sie fÃ¼r maximal sechs Monate abgeschlossen werden. AuÃŸerdem braucht es fÃ¼r die Befristung einen besonderen Grund auf Seiten des Mieters - etwa berufliche GrÃ¼nde.

Bei einem weiteren Vorschlag geht es um sogenannte Indexmieten, die sich an der Inflationsrate orientieren. KÃ¼nftig soll die Miete in FÃ¤llen starker Preissteigerungen um maximal 3,5 Prozent erhÃ¶ht werden dÃ¼rfen.

AuÃŸerdem soll kÃ¼nftig im Falle eines Zahlungsverzugs auch eine ordentliche KÃ¼ndigung einmalig abgewendet werden kÃ¶nnen, sofern die ausstehende Miete gezahlt wird. Die jetzt vorgelegten VorschlÃ¤ge entsprechen den AnkÃ¼ndigungen aus dem Koalitionsvertrag. Bereits umgesetzt wurde die VerlÃ¤ngerung der Mietpreisebremse um vier Jahre.

