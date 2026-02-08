Union und SPD weisen GrÃ¼nen-Warnung vor Gasmangel zurÃ¼ck

Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD im Bundestag haben Warnungen der GrÃ¼nen-Fraktion vor einem drohenden Gasmangel in Deutschland zurÃ¼ckgewiesen. Deren energiepolitischer Sprecher Michael Kellner hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) UntÃ¤tigkeit vorgeworfen; seine Fraktion will Reiche in eine Sondersitzung des Energie-Ausschusses zitieren.



Andreas Lenz (CSU), wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der Union, sagte der "Welt", die Versorgungslage werde "tÃ¤glich genau beobachtet". "Insofern unterscheidet sich die Lage von der Situation im Jahr 2022. Die Hauptversorgung erfolgt momentan durch norwegisches Pipeline-Gas, daneben stehen die LNG-Terminals und eben die Speicher zur VerfÃ¼gung." Lenz sagte: "Die gesetzlichen FÃ¼llstandsvorgaben fÃ¼r die Gasspeicher von 30 Prozent zum 1. Februar wurden eingehalten. Was Herr Kellner eigentlich wissen mÃ¼sste - denn die entsprechend geÃ¤nderte Verordnung wurde noch unter Robert Habeck und ihm selbst als StaatssekretÃ¤r in Kraft gesetzt."



Der Koalitionspartner SPD erklÃ¤rte die Versorgung mit Bezug auf die Netzagentur fÃ¼r "jahreszeitengerecht gesichert" - und fÃ¼hrte dies auf das Handeln der VorgÃ¤nger-Regierung aus Sozialdemokraten, GrÃ¼nen und FDP zurÃ¼ck: "Die mit der Ampel-Koalition geschaffenen Sicherungsvorgaben stellen bis heute erfolgreich sicher, dass Gas ausreichend verfÃ¼gbar ist. Damit benannt sind sowohl gesetzliche SpeicherfÃ¼llstandsvorgaben sowie der Ausbau zusÃ¤tzlicher FlÃ¼ssiggas-AnlandungskapazitÃ¤ten, der LNG-Terminals", sagte die energiepolitische Sprecherin Nina Scheer der "Welt". "Wer mehr VerfÃ¼gbarkeit von Gas einfordert, vernachlÃ¤ssigt den Umstand, dass sich jede zusÃ¤tzliche Gasreserve auch preislich auswirkt. Entsprechende Forderungen zielen somit letztlich auf die ErhÃ¶hung von Energiepreisen, was dem Interesse nach bezahlbarer Energie zuwiderlÃ¤uft."



Die AfD im Bundestag kritisierte die GrÃ¼nen: "Der Brandstifter stellt sich als Feuerwehrmann hin: Die GrÃ¼nen haben sich dem preiswerten russischen Gas verweigert und es ohne politische Reaktion hingenommen, dass die Gasrohrleitung Nord Stream zerbombt wurde. Mit der SPD zusammen haben sie die Zertifizierung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2 hintertrieben", sagte der energiepolitische Sprecher Steffen KotrÃ©. "DarÃ¼ber hinaus muss aufgrund der gescheiterten Energiewende teures Gas verstromt werden. Damit tragen die GrÃ¼nen selbst Verantwortung fÃ¼r eine Gasmangel-Lage, die die Bundesregierung nun verwaltet."



Linken-Energiepolitiker Lorenz GÃ¶sta Beutin sagte: "Verheerend ist der eingeschlagene Kurs von Wirtschaftsministerin Reiche, die Energiepolitik erneut mit neuen Gaskraftwerken zuzupflastern. Er zementiert fossile AbhÃ¤ngigkeiten von autokratischen Regimen, verschwendet Ã¶ffentliche Mittel mittels Subventionen und verzÃ¶gert den dringend notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien, statt Versorgungssicherheit langfristig und sozial gerecht abzusichern." Seine Fraktion fordere "eine stÃ¤rkere Ã¶ffentliche Kontrolle der Gasversorgung, wirksame Preisbegrenzungen und die Vergesellschaftung der Energienetze".



Der GrÃ¼nen-Abgeordnete Kellner bekrÃ¤ftigte in der "Welt" seine Kritik: "Die FÃ¼llstÃ¤nde fallen. In kalten Tagen reichen die Pipeline-Lieferungen aus Norwegen nicht aus. Besonders unklar ist angesichts der Marktentwicklungen, wie die Gasspeicher wieder gefÃ¼llt werden." DafÃ¼r brauche es "angepasste Regeln" - die Regierung zeige aber keinen entsprechenden "Elan", so Kellner. "Der Vorschlag der Bundesnetzagentur nach einer nationalen Gasreserve zeigt den Handlungsbedarf auf und ist Ã¼berlegenswert."

