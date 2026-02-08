Prognosen: Konservativer thailÃ¤ndischer Regierungschef gewinnt Wahl

Thailands Regierungschef Anutin Charnvirakul

In Thailand hat die Partei des konservativen Regierungschefs Anutin Charnvirakul laut ersten Prognosen die Parlamentswahl gewonnen. Anutins Bhumjaithai-Partei holte nach den vom Sender Channel 3 am Sonntag verÃ¶ffentlichten Prognosen 198 der 500 Sitze und wurde damit stÃ¤rkste Kraft. Die progressive Volkspartei landete demnach mit 97 Sitzen abgeschlagen auf dem zweiten Platz.Â



In Umfragen im Vorfeld der Wahl hatte die Volkspartei, die grÃ¶ÃŸte Oppositionskraft, vor der Bhumjaithai-Partei gelegen. Der Vorsitzende der Volkspartei, Natthaphong Ruengpanyawut, rÃ¤umte die Wahlniederlage ein. Seine Partei erkenne den Grundsatz an, dass die Partei auf dem ersten Platz das Recht habe, "die Regierung zu bilden".



Der Urnengang am Sonntag war der zweite binnen drei Jahren. Anutin hatte die Nachfolge von Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra angetreten, die Ende August im Zusammenhang mit dem Grenzkonflikt mit Kambodscha vom Verfassungsgericht abgesetzt worden war. Anutins Amtsantritt wurde von der Volkspartei unterstÃ¼tzt. Sie machte dabei Neuwahlen binnen vier Monaten zur Bedingung.