Politik

Prognosen: Konservativer thailÃ¤ndischer Regierungschef gewinnt Wahl

  • AFP - 8. Februar 2026, 16:23 Uhr
Bild vergrößern: Prognosen: Konservativer thailÃ¤ndischer Regierungschef gewinnt Wahl
Thailands Regierungschef Anutin Charnvirakul
Bild: AFP

In Thailand hat die Partei des konservativen Regierungschefs Anutin Charnvirakul laut ersten Prognosen die Parlamentswahl gewonnen. Anutins Bhumjaithai-Partei holte nach den vom Sender Channel 3 verÃ¶ffentlichten Prognosen 198 der 500 Sitze.

In Thailand hat die Partei des konservativen Regierungschefs Anutin Charnvirakul laut ersten Prognosen die Parlamentswahl gewonnen. Anutins Bhumjaithai-Partei holte nach den vom Sender Channel 3 am Sonntag verÃ¶ffentlichten Prognosen 198 der 500 Sitze und wurde damit stÃ¤rkste Kraft. Die progressive Volkspartei landete demnach mit 97 Sitzen abgeschlagen auf dem zweiten Platz.Â 

In Umfragen im Vorfeld der Wahl hatte die Volkspartei, die grÃ¶ÃŸte Oppositionskraft, vor der Bhumjaithai-Partei gelegen. Der Vorsitzende der Volkspartei, Natthaphong Ruengpanyawut, rÃ¤umte die Wahlniederlage ein. Seine Partei erkenne den Grundsatz an, dass die Partei auf dem ersten Platz das Recht habe, "die Regierung zu bilden".

Der Urnengang am Sonntag war der zweite binnen drei Jahren. Anutin hatte die Nachfolge von Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra angetreten, die Ende August im Zusammenhang mit dem Grenzkonflikt mit Kambodscha vom Verfassungsgericht abgesetzt worden war. Anutins Amtsantritt wurde von der Volkspartei unterstÃ¼tzt. Sie machte dabei Neuwahlen binnen vier Monaten zur Bedingung.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi zu sechs Jahren Haft verurteilt
    Iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi zu sechs Jahren Haft verurteilt

    Die iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihres Anwalts zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht habe sie wegen "Versammlung und

    Mehr
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand

    "Weniger ICE, mehr Gletscher": In Mailand haben Â tausende Menschen gegen die Umweltauswirkungen der Olympischen Winterspiele in Norditalien sowie gegen die Anwesenheit von

    Mehr
    StÃ¤rkung des Sozialstaats: SPD startet Arbeit an neuem Grundsatzprogramm
    StÃ¤rkung des Sozialstaats: SPD startet Arbeit an neuem Grundsatzprogramm

    Mit einem Bekenntnis zur Bewahrung und StÃ¤rkung des Sozialstaats will die SPD ihr politisches Profil schÃ¤rfen. In einer zweitÃ¤gigen Klausur in der Berliner Parteizentrale

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt in KÃ¶ln
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt in KÃ¶ln
    Britischer Kabinettchef tritt wegen Rolle bei Ernennung von Epstein-Freund Mandelson zurÃ¼ck
    Britischer Kabinettchef tritt wegen Rolle bei Ernennung von Epstein-Freund Mandelson zurÃ¼ck
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen
    Union und SPD weisen GrÃ¼nen-Warnung vor Gasmangel zurÃ¼ck
    Union und SPD weisen GrÃ¼nen-Warnung vor Gasmangel zurÃ¼ck
    Japanische Regierungschefin Takaichi erringt klaren Sieg bei Parlamentwahl
    Japanische Regierungschefin Takaichi erringt klaren Sieg bei Parlamentwahl
    2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel
    2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel

    Top Meldungen

    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes
    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der EigentÃ¼merverband Haus und Grund warnt vor einer SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes durch die ReformvorschlÃ¤ge von Justizministerin Stefanie

    Mehr
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-

    Mehr
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts