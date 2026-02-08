Brennpunkte

TrÃ¤ger von Integrationskursen schlagen Alarm

  • dts - 8. Februar 2026, 17:35 Uhr
Bild vergrößern: TrÃ¤ger von Integrationskursen schlagen Alarm
Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die TrÃ¤ger von Integrationskursen schlagen Alarm. In einem Brandbrief an das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf), aus dem die "Frankfurter Rundschau" zitiert, berichten sie von "KursabbrÃ¼chen, Wartezeiten, Planungsunsicherheit und finanziellen Verlusten fÃ¼r KurstrÃ¤ger". Diese HÃ¼rden entstÃ¼nden durch "die nicht zeitnahe Bearbeitung von ZulassungsantrÃ¤gen der Teilnehmenden".

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass das Bamf bereits seit Ende November keine Berechtigungsscheine fÃ¼r die freiwillige Teilnahme an den Kursen mehr ausstellt. Dadurch kommen auch Kurse fÃ¼r andere Teilnehmergruppen nicht zustande, weil es zu wenige Anmeldungen gebe.

Das Schreiben an das Bundesamt wird vom Berufsverband fÃ¼r Integrations- und Berufssprachkurse (BVIB) verbreitet. Unterschrieben wurde es von rund 50 Ã¶rtlichen TrÃ¤gern aus zahlreichen BundeslÃ¤ndern, darunter Bildungsanbieter wie die Volkshochschulen, Berlitz, Inlingua und Hartnack-Schule.

Die TrÃ¤ger beklagen, dass sie ohnehin schon unter Druck stÃ¼nden. Besonders kritisch bewerten sie, dass seit November die VergÃ¼tung pro Teilnehmer oder Teilnehmerin sinkt, wenn mehr als 16 Personen einen Kurs absolvieren. "GrÃ¶ÃŸere Kursgruppen bedeuten keinen geringeren Aufwand, sondern hÃ¶here Anforderungen an UnterrichtsqualitÃ¤t, individuelle FÃ¶rderung, Dokumentation und Verwaltung", stellen sie fest. Die aktuelle VergÃ¼tungsstruktur stehe damit "in einem SpannungsverhÃ¤ltnis zu den offiziell formulierten QualitÃ¤tsansprÃ¼chen".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Britischer Kabinettschef tritt wegen Rolle bei Ernennung von Epstein-Freund Mandelson zurÃ¼ck
    Britischer Kabinettschef tritt wegen Rolle bei Ernennung von Epstein-Freund Mandelson zurÃ¼ck

    Der Kabinettschef des britischen Premierministers Keir Starmer hat im Zusammenhang mit dem Skandal um den US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein seinen RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. "Nach

    Mehr
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant

    Die US-Regierung will nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj den Krieg in der Ukraine bis zum Sommer beenden und lÃ¤dt in der kommenden Woche zu einer

    Mehr
    Messerangriff auf BundesstraÃŸe: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen lebensgefÃ¤hrlich verletzt
    Messerangriff auf BundesstraÃŸe: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen lebensgefÃ¤hrlich verletzt

    Ein Autofahrer hat bei BrÃ¼ggen in Nordrhein-Westfalen einen Mann auf einer BundesstraÃŸe ausgebremst und mit einem Messer lebensgefÃ¤hrlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt in KÃ¶ln
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt in KÃ¶ln
    Iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi zu sechs Jahren Haft verurteilt
    Iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi zu sechs Jahren Haft verurteilt
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen
    SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen
    Union und SPD weisen GrÃ¼nen-Warnung vor Gasmangel zurÃ¼ck
    Union und SPD weisen GrÃ¼nen-Warnung vor Gasmangel zurÃ¼ck
    Prognosen: Konservativer thailÃ¤ndischer Regierungschef gewinnt Wahl
    Prognosen: Konservativer thailÃ¤ndischer Regierungschef gewinnt Wahl
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand

    Top Meldungen

    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes
    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der EigentÃ¼merverband Haus und Grund warnt vor einer SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes durch die ReformvorschlÃ¤ge von Justizministerin Stefanie

    Mehr
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-

    Mehr
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts