Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die TrÃ¤ger von Integrationskursen schlagen Alarm. In einem Brandbrief an das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf), aus dem die "Frankfurter Rundschau" zitiert, berichten sie von "KursabbrÃ¼chen, Wartezeiten, Planungsunsicherheit und finanziellen Verlusten fÃ¼r KurstrÃ¤ger". Diese HÃ¼rden entstÃ¼nden durch "die nicht zeitnahe Bearbeitung von ZulassungsantrÃ¤gen der Teilnehmenden".



Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass das Bamf bereits seit Ende November keine Berechtigungsscheine fÃ¼r die freiwillige Teilnahme an den Kursen mehr ausstellt. Dadurch kommen auch Kurse fÃ¼r andere Teilnehmergruppen nicht zustande, weil es zu wenige Anmeldungen gebe.



Das Schreiben an das Bundesamt wird vom Berufsverband fÃ¼r Integrations- und Berufssprachkurse (BVIB) verbreitet. Unterschrieben wurde es von rund 50 Ã¶rtlichen TrÃ¤gern aus zahlreichen BundeslÃ¤ndern, darunter Bildungsanbieter wie die Volkshochschulen, Berlitz, Inlingua und Hartnack-Schule.



Die TrÃ¤ger beklagen, dass sie ohnehin schon unter Druck stÃ¼nden. Besonders kritisch bewerten sie, dass seit November die VergÃ¼tung pro Teilnehmer oder Teilnehmerin sinkt, wenn mehr als 16 Personen einen Kurs absolvieren. "GrÃ¶ÃŸere Kursgruppen bedeuten keinen geringeren Aufwand, sondern hÃ¶here Anforderungen an UnterrichtsqualitÃ¤t, individuelle FÃ¶rderung, Dokumentation und Verwaltung", stellen sie fest. Die aktuelle VergÃ¼tungsstruktur stehe damit "in einem SpannungsverhÃ¤ltnis zu den offiziell formulierten QualitÃ¤tsansprÃ¼chen".

