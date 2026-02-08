EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes

Haus und Grund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der EigentÃ¼merverband Haus und Grund warnt vor einer SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes durch die ReformvorschlÃ¤ge von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD).



Nur sehr wenige Mieter wÃ¼rden jemals von den GesetzesÃ¤nderungen profitieren, sagte Kai Warnecke, PrÃ¤sident von Haus und Grund, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Gleichzeitig ist es ein weiteres Signal an private Vermieter: Investiert nicht, modernisiert nicht." Dadurch werde es auch in Zukunft nicht mehr bezahlbaren Wohnraum geben.



"Der Gesetzentwurf ist in vielen Teilen bestenfalls gut gemeint, aber schlecht gemacht", so Warnecke weiter. Etwa die Berechnung des MÃ¶blierungszuschlags anhand des individuellen Abnutzungsgrades sei praxisuntauglich und streitanfÃ¤llig. Nach Hubigs Vorstellungen soll der MÃ¶blierungszuschlag kÃ¼nftig als angemessen gelten, wenn er bei voll ausgestattetem Wohnraum fÃ¼nf Prozent der Nettokaltmiete nicht Ã¼bersteigt. "Der pauschale Ansatz von fÃ¼nf Prozent fÃ¼r eine vollvermietete Wohnung wirkt wie ein schlechter Scherz", so Warnecke.



Auch die Schonfristregelung bei MietrÃ¼ckstÃ¤nden sei nicht praxistauglich. "Hier hat es das BMJV versÃ¤umt, eine auch fÃ¼r private Vermieter verstÃ¤ndliche Regelung zu schaffen", kritisierte Warnecke.



Zudem sei die geplante Deckelung von Indexmieten fÃ¼r Mieter "Symbolpolitik, denn nur in seltensten FÃ¤llen wird es gleichzeitig zu einer hohen Inflation, einer Vereinbarung der Indexmiete und einer Anwendung durch ErklÃ¤rung des Vermieters kommen". FÃ¼r Vermieter, die bei einer Indexmiete mit einer energetischen Modernisierung ausgeschlossen sind, fehle kÃ¼nftig die Kalkulationsgrundlage. "Damit werden energetische Modernisierungen faktisch ausgeschlossen, gerade auch weil die Kosten einer energetischen Modernisierung viel stÃ¤rker gestiegen sind, als der Verbraucherpreisindex", so Warnecke.

