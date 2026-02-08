Politik

Prognosen: Regierungskoalition in Japan gewinnt Zweidrittelmehrheit

  • AFP - 8. Februar 2026, 15:35 Uhr
Bild vergrößern: Prognosen: Regierungskoalition in Japan gewinnt Zweidrittelmehrheit
Sanae Takaichi
Bild: AFP

Bei der Parlamentswahl in Japan hat MinisterprÃ¤sidentin Sanae Takaichi Prognosen zufolge einen klaren Sieg eingefahren. Laut einer nach SchlieÃŸung der Wahllokale verÃ¶ffentlichten Prognose errang ihre Koalition zwei Drittel der Sitze im Unterhaus.

Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungskoalition von MinisterprÃ¤sidentin Sanae Takaichi Prognosen zufolge einen klaren Sieg eingefahren. Laut einer am Sonntag nach SchlieÃŸung der Wahllokale vom Sender NHK verÃ¶ffentlichten Prognose errang die Koalition mindestens zwei Drittel der Sitze im Unterhaus.Â 

Der auf Nachwahlbefragungen basierenden Prognose zufolge gewann das RegierungsbÃ¼ndnis aus Takaichis Liberaldemokratischer Partei (LDP) und der rechtsgerichteten JIP mindestens 310 der insgesamt 465 Mandate im Unterhaus.Â 

Die erst seit Oktober amtierende Takaichi konnte sich bislang nur auf eine schmale Mehrheit fÃ¼r ihre Koalition in der Kammer stÃ¼tzen. Die vorgezogene Wahl hatte sie auf den Weg gebracht, um sich eine breitere parlamentarische Basis fÃ¼r ihre ehrgeizigen Reformvorhaben zu verschaffen. Eine Zweidrittelmehrheit ist notwendig, um das Oberhaus in vielen Fragen zu Ã¼berstimmen.

In einer ersten Reaktion auf ihren Wahlsieg sicherte Takaichi eine verantwortungsbewusste Finanzpolitik zun. "Wir haben immer wieder betont, wie wichtig eine verantwortungsvolle und proaktive Finanzpolitik ist", sagte die konservative MinisterprÃ¤sidentin vor Journalisten. "Wir werden die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik priorisieren."

"Wir werden eine starke und widerstandsfÃ¤hige Wirtschaft aufbauen", kÃ¼ndigte Takaichi auch an. DafÃ¼r werde sie "die notwendigen Investitionen sicherstellen", die sowohl aus dem Ã¶ffentlichen als auch dem privaten Sektor notwendig seien.

Takaichi hatte im Oktober die Nachfolge des zurÃ¼ckgetretenen Regierungschefs Shigeru Ishiba angetreten. Im Januar lÃ¶ste Takaichi dann das Unterhaus auf und bereitete damit den Weg fÃ¼r die vorgezogene Neuwahl. Umfragen vor der Wahl hatten bereits auf einen Sieg der seit Jahrzehnten fast ununterbrochen regierenden LDP hingedeutet.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand
    ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand

    "Weniger ICE, mehr Gletscher": In Mailand haben Â tausende Menschen gegen die Umweltauswirkungen der Olympischen Winterspiele in Norditalien sowie gegen die Anwesenheit von

    Mehr
    StÃ¤rkung des Sozialstaats: SPD startet Arbeit an neuem Grundsatzprogramm
    StÃ¤rkung des Sozialstaats: SPD startet Arbeit an neuem Grundsatzprogramm

    Mit einem Bekenntnis zur Bewahrung und StÃ¤rkung des Sozialstaats will die SPD ihr politisches Profil schÃ¤rfen. In einer zweitÃ¤gigen Klausur in der Berliner Parteizentrale

    Mehr
    Reichinnek begrÃ¼ÃŸt Hubigs Plan fÃ¼r Mietrechtsreform - fordert aber mehr Schutz
    Reichinnek begrÃ¼ÃŸt Hubigs Plan fÃ¼r Mietrechtsreform - fordert aber mehr Schutz

    Die Linksfraktion im Bundestag hat die PlÃ¤ne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) fÃ¼r einen besseren Mieterschutz begrÃ¼ÃŸt, fordert aber noch weitergehende

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel
    2. Bundesliga: Hannover schlÃ¤gt Kiel
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant
    Selenskyj: NÃ¤chste GesprÃ¤che mit Russland in den USA geplant
    Messerangriff auf BundesstraÃŸe: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen lebensgefÃ¤hrlich verletzt
    Messerangriff auf BundesstraÃŸe: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen lebensgefÃ¤hrlich verletzt
    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes
    EigentÃ¼merverband warnt vor SchwÃ¤chung des Wohnungsmarktes
    Wahlhelfer der AfD in Baden-WÃ¼rttemberg bedrÃ¤ngt und mit Reizgas attackiert
    Wahlhelfer der AfD in Baden-WÃ¼rttemberg bedrÃ¤ngt und mit Reizgas attackiert
    Prognosen: Partei von Regierungschefin Takaichi siegt deutlich bei Unterhauswahl
    Prognosen: Partei von Regierungschefin Takaichi siegt deutlich bei Unterhauswahl

    Top Meldungen

    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
    ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost-

    Mehr
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.

    Mehr
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "Bild

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts