SPD-Papier: Hohe VermÃ¶gen sollen mehr zu Gemeinwesen beitragen

  • dts - 8. Februar 2026, 16:45 Uhr
SPD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD fordert, hohe VermÃ¶gen mehr zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen. "Ungleichheit und Steuerungerechtigkeit erzeugen Ã„rger", heiÃŸt es in einem Beschlussentwurf fÃ¼r die Parteivorstandsklausur zur Wirtschaftspolitik, Ã¼ber den die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.

Es sei ein Problem, wenn groÃŸe Teile der Gesellschaft kaum oder kein VermÃ¶gen besÃ¤ÃŸen und gleichzeitig das reichste ein Prozent der BevÃ¶lkerung mehr VermÃ¶gen als groÃŸe Teile der BevÃ¶lkerung zusammen. Um dies zu Ã¤ndern, sei das Steuersystem ein zentraler Hebel. "Wer mehr hat, kann und soll mehr beitragen", heiÃŸt es in dem Papier. Dies gelte nicht, "wenn Multimillionen- und Milliardenerbschaften oft sehr niedrig oder gar nicht besteuert werden, wÃ¤hrend normale Erbschaften die Steuer zahlen". NÃ¶tig sei auÃŸerdem, kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer zu entlasten. SpitzenvermÃ¶gen mÃ¼sse man "fairer besteuern".

Eindringlich warnt die SPD in ihrem Wirtschafts-Papier vor Einschnitten in den Sozialstaat und nimmt dabei indirekt den Koalitionspartner Union in den Blick. "Wer WettbewerbsfÃ¤higkeit und Standortpolitik auf LohndrÃ¼ckerei und Sozialstaatsabbau verengt - auf pauschal niedrigere Lohnkosten, auf SozialkÃ¼rzungen oder auf eine Politik, die BeschÃ¤ftigte fÃ¼r ihre Lebensentscheidungen abwertet - setzt auf Rezepte der 1980er-Jahre", heiÃŸt es "Diese Rezepte waren schon damals falsch. Doch heute wirken sie erst recht nicht mehr und werden den Herausforderungen an unser Wirtschaftsmodell nicht gerecht." Es habe sich gezeigt, dass Steuersenkungswettbewerbe dazu fÃ¼hrten, dass es weniger Geld fÃ¼r Infrastruktur gebe und die Ungleichheit wachse. Der Ruf nach dem Abbau des Sozialstaats und die plakative Forderung nach Mehrarbeit von Arbeitnehmern sei ein alter Reflex.

Indirekt kritisiert die SPD insbesondere den VorstoÃŸ des Unions-WirtschaftsflÃ¼gels, das Recht auf Teilzeit einzuschrÃ¤nken. "Wer Teilzeit pauschal diffamiert, verkennt die RealitÃ¤t von Familien, Pflege, Weiterbildung und Gesundheit", heiÃŸt es in dem Papier. Ein Fokus mÃ¼sse darauf liegen, Frauen und MÃ¤nnern, die gerne mehr arbeiten wollten, dies zu ermÃ¶glichen. Dazu gehÃ¶re der Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten sowie Arbeitszeitmodelle, die die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf erleichterten.

