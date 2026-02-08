Wirtschaft

ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen

  • dts - 8. Februar 2026, 11:15 Uhr
Bild vergrößern: ADAC: Winter verursacht MilliardenschÃ¤den auf den StraÃŸen
Schneematsch im Winter am 05.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der strenge Winter hat die StraÃŸen in Deutschland wohl stÃ¤rker geschÃ¤digt als in den Vorjahren. Vor allem der hÃ¤ufige Wechsel von Frost- und Tauperioden fÃ¼hre zu zahlreichen SchÃ¤den, insbesondere an kommunalen StraÃŸen, teilte der ADAC am Sonntag mit. Die entstandenen Kosten kÃ¶nnten demnach in die Milliarden gehen.

Wenn das Thermometer um den Gefrierpunkt schwankt, kann Wasser in Risse und andere vorgeschÃ¤digte Stellen eindringen. Gefriert das Wasser, dehnt es sich aus und sprengt den Asphalt weiter auf. Beim Tauen entstehen HohlrÃ¤ume unter der StraÃŸenoberflÃ¤che, die durch den Verkehr eingedrÃ¼ckt werden und SchlaglÃ¶cher bilden.

Um die Verkehrssicherheit zu gewÃ¤hrleisten, seien kurzfristige Sanierungsmethoden wie Kaltasphalt notwendig, so der ADAC. Die Reparatur eines Schlaglochs kÃ¶nne bis zu 200 Euro kosten. Langfristig sei ein systematisches Erhaltungsmanagement erforderlich, um die QualitÃ¤t der StraÃŸen zu sichern. Eine Studie des Deutschen Instituts fÃ¼r Urbanistik aus dem Jahr 2023 hat gezeigt, dass rund ein Drittel der kommunalen StraÃŸen bereits grÃ¶ÃŸere SchÃ¤den aufweist. Der Bedarf fÃ¼r Sanierung und Neubau betrage rund 283 Milliarden Euro.

