Ein Motorradfahrer ist bei einem tÃ¶dlichen Unfall auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen von einem Auto gerammt und anschlieÃŸend von einem Lastwagen Ã¼berrollt worden. Wie die Polizei in Dortmund am Sonntag mitteilte, starb der 61-JÃ¤hrige noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich bereits am frÃ¼hen Samstagmorgen zwischen Hamm und BÃ¶nen.
Nach ersten Erkenntnissen Ã¼berholte ein 25-jÃ¤hriger Autofahrer einen Sattelzug und bemerkte beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur den Motorradfahrer zu spÃ¤t. Es kam zur Kollision, der Motorradfahrer fiel auf die Fahrbahn und wurde von dem unmittelbar nachfolgenden Lastwagen Ã¼berrollt. Dessen Fahrer fuhr anschlieÃŸend weiter, FahndungsmaÃŸnahmen blieben vergeblich. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Lkw.
Brennpunkte
TÃ¶dlicher Unfall auf Autobahn: GestÃ¼rzter Motorradfahrer von Lastwagen Ã¼berrollt
- AFP - 8. Februar 2026, 10:37 Uhr
Ein Motorradfahrer ist bei einem tÃ¶dlichen Unfall auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen von einem Auto gerammt und anschlieÃŸend von einem Lastwagen Ã¼berrollt worden. Der 61-JÃ¤hrige starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle.
Ein Motorradfahrer ist bei einem tÃ¶dlichen Unfall auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen von einem Auto gerammt und anschlieÃŸend von einem Lastwagen Ã¼berrollt worden. Wie die Polizei in Dortmund am Sonntag mitteilte, starb der 61-JÃ¤hrige noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich bereits am frÃ¼hen Samstagmorgen zwischen Hamm und BÃ¶nen.
Weitere Meldungen
Der prÃ¤sidiale Ãœbergangsrat in dem von Bandengewalt erschÃ¼tterten Karibikstaat Haiti hat das Regierungsmandat an den von den USA unterstÃ¼tzten MinisterprÃ¤sidenten Alix DidierMehr
Eine 75-JÃ¤hrige ist in ihrem Reihenhaus in MÃ¼nchen angriffen und tÃ¶dlich verletzt worden. EinsatzkrÃ¤fte nahmen kurz nach der Tat am Samstagabend einen 23-jÃ¤hrigenMehr
Zwei Tage nach neuen GesprÃ¤chen mit den USA Ã¼ber das iranische Atomprogramm hat Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi Forderungen nach dem Ende von Teherans Uran-AnreicherungMehr
Top Meldungen
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "BildMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hÃ¤lt es fÃ¼r geboten, manche EmpfÃ¤nger von Sozialleistungen zu einem sozialen Dienst zu verpflichten.Mehr