TÃ¶dlicher Unfall auf Autobahn: GestÃ¼rzter Motorradfahrer von Lastwagen Ã¼berrollt

  • AFP - 8. Februar 2026, 10:37 Uhr
TÃ¶dlicher Unfall auf Autobahn: GestÃ¼rzter Motorradfahrer von Lastwagen Ã¼berrollt
Einsatzfahrzeug
Bild: AFP

Ein Motorradfahrer ist bei einem tÃ¶dlichen Unfall auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen von einem Auto gerammt und anschlieÃŸend von einem Lastwagen Ã¼berrollt worden. Wie die Polizei in Dortmund am Sonntag mitteilte, starb der 61-JÃ¤hrige noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich bereits am frÃ¼hen Samstagmorgen zwischen Hamm und BÃ¶nen.

Nach ersten Erkenntnissen Ã¼berholte ein 25-jÃ¤hriger Autofahrer einen Sattelzug und bemerkte beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur den Motorradfahrer zu spÃ¤t. Es kam zur Kollision, der Motorradfahrer fiel auf die Fahrbahn und wurde von dem unmittelbar nachfolgenden Lastwagen Ã¼berrollt. Dessen Fahrer fuhr anschlieÃŸend weiter, FahndungsmaÃŸnahmen blieben vergeblich. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Lkw.

