Brennpunkte

AuÃŸenminister: Iran wird Uran-Anreicherung selbst im Kriegsfall nicht aufgeben

  • AFP - 8. Februar 2026, 09:00 Uhr
Bild vergrößern: AuÃŸenminister: Iran wird Uran-Anreicherung selbst im Kriegsfall nicht aufgeben
Abbas Araghtschi
Bild: AFP

Zwei Tage nach neuen GesprÃ¤chen mit den USA Ã¼ber das iranische Atomprogramm hat Irans AuÃŸenminister Araghtschi Forderungen nach dem Ende von Teherans Uran-Anreicherung eine Absage erteilt: Niemand habe das Recht, 'uns unser Verhalten vorzuschreiben'.

Zwei Tage nach neuen GesprÃ¤chen mit den USA Ã¼ber das iranische Atomprogramm hat Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi Forderungen nach dem Ende von Teherans Uran-Anreicherung eine Absage erteilt. "Warum bestehen wir so sehr auf der Anreicherung (von Uran) und weigern uns, darauf zu verzichten, selbst wenn uns ein Krieg aufgezwungen wird? Weil niemand das Recht hat, uns unser Verhalten vorzuschreiben", sagte Araghtschi am Sonntag auf einem Forum in Teheran.Â 

FÃ¼r sein "friedliches Atomprogramm und seine Uran-Anreicherung" habe der Iran "einen sehr hohen Preis bezahlt", fÃ¼gte Araghtschi hinzu. Der iranische AuÃŸenminister Ã¤uÃŸerte sich zwei Tage nach neuen AtomgesprÃ¤chen mit den USA im Oman.

Die Entsendung von US-MilitÃ¤rschiffen in die Region schrecke den Iran nicht ab, sagte Araghtschi weiter. "Wir sind ein Volk der Diplomatie, wir sind auch ein Volk des Krieges", drohte er. Dies bedeute jedoch nicht, "dass wir den Krieg suchen".

Die USA und der Iran hatten am Freitag im Oman indirekte GesprÃ¤che Ã¼ber das iranische Atomprogramm gefÃ¼hrt. Die Verhandlungen in Maskat wurden auch vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation zwischen dem Iran und den USA gefÃ¼hrt. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach der Atombombe zu streben - was Teheran bestreitet.Â 

Einen Tag nach den GesprÃ¤chen mit dem Iran besuchten die US-UnterhÃ¤ndler Steve Witkoff und Jared Kushner den in den Persischen Golf entsandten US-FlugzeugtrÃ¤ger "USS Abraham Lincoln", den US-PrÃ¤sident Donald Trump als Zeichen erhÃ¶hten Drucks gegen den Iran in die Region geschickt hatte. Witkoff erklÃ¤rte in Online-Netzwerken, der FlugzeugtrÃ¤ger und seine Begleitschiffe "sorgen fÃ¼r unsere Sicherheit und verleihen PrÃ¤sident Trumps Botschaft des Friedens durch StÃ¤rke Nachdruck".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    75-JÃ¤hrige in Reihenhaus in MÃ¼nchen getÃ¶tet - 23-JÃ¤hriger unter Tatverdacht

    Eine 75-JÃ¤hrige ist in ihrem Reihenhaus in MÃ¼nchen angriffen und tÃ¶dlich verletzt worden. EinsatzkrÃ¤fte nahmen kurz nach der Tat am Samstagabend einen 23-jÃ¤hrigen

    Mehr
    Karnevalsvereine fordern mehr staatliche Hilfe bei Terrorabwehr
    Karnevalsvereine fordern mehr staatliche Hilfe bei Terrorabwehr

    Homburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund Deutscher Karneval (BDK) verlangt von der Politik mehr UnterstÃ¼tzung bei der Terrorabwehr von KarnevalsumzÃ¼gen. BDK-PrÃ¤sident

    Mehr
    Sven Schulze fordert lebenslange Stadionverbote fÃ¼r Randalierer
    Sven Schulze fordert lebenslange Stadionverbote fÃ¼r Randalierer

    Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach den jÃ¼ngsten Ausschreitungen in ostdeutschen FuÃŸballstadien hat sich Sachsen-Anhalts neuer MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fÃ¼r

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stichwahl in Portugal hat begonnen: Sieg des Sozialisten Seguro erwartet
    Stichwahl in Portugal hat begonnen: Sieg des Sozialisten Seguro erwartet
    SPD schlÃ¤gt Gesundheitsabgabe auf alle Einkommensarten vor
    SPD schlÃ¤gt Gesundheitsabgabe auf alle Einkommensarten vor
    Mercedes-Chef KÃ¤llenius warnt vor politischem Rechtsruck
    Mercedes-Chef KÃ¤llenius warnt vor politischem Rechtsruck
    Thailands Regierungschef Anutin hofft auf Vertrauen der WÃ¤hler in seine Partei
    Thailands Regierungschef Anutin hofft auf Vertrauen der WÃ¤hler in seine Partei
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Japaner wÃ¤hlen neues Parlament - Sieg der Partei von Regierungschefin Takaichi erwartet
    Japaner wÃ¤hlen neues Parlament - Sieg der Partei von Regierungschefin Takaichi erwartet

    Top Meldungen

    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen
    Wirtschaftsministerin will vorgezogene Steuerreformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "Bild

    Mehr
    Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten
    Schnitzer: Schwarzarbeiter zu gemeinnÃ¼tziger Arbeit verpflichten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hÃ¤lt es fÃ¼r geboten, manche EmpfÃ¤nger von Sozialleistungen zu einem sozialen Dienst zu verpflichten.

    Mehr
    Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor
    Justizministerin legt Vorschlag zur Mietrechtsreform vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) legt einen Vorschlag vor, wie Mieter besser vor teuren mÃ¶blierten Wohnungsangeboten und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts