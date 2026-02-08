Zwei Tage nach neuen GesprÃ¤chen mit den USA Ã¼ber das iranische Atomprogramm hat Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi Forderungen nach dem Ende von Teherans Uran-Anreicherung eine Absage erteilt. "Warum bestehen wir so sehr auf der Anreicherung (von Uran) und weigern uns, darauf zu verzichten, selbst wenn uns ein Krieg aufgezwungen wird? Weil niemand das Recht hat, uns unser Verhalten vorzuschreiben", sagte Araghtschi am Sonntag auf einem Forum in Teheran.Â
FÃ¼r sein "friedliches Atomprogramm und seine Uran-Anreicherung" habe der Iran "einen sehr hohen Preis bezahlt", fÃ¼gte Araghtschi hinzu. Der iranische AuÃŸenminister Ã¤uÃŸerte sich zwei Tage nach neuen AtomgesprÃ¤chen mit den USA im Oman.
Die Entsendung von US-MilitÃ¤rschiffen in die Region schrecke den Iran nicht ab, sagte Araghtschi weiter. "Wir sind ein Volk der Diplomatie, wir sind auch ein Volk des Krieges", drohte er. Dies bedeute jedoch nicht, "dass wir den Krieg suchen".
Die USA und der Iran hatten am Freitag im Oman indirekte GesprÃ¤che Ã¼ber das iranische Atomprogramm gefÃ¼hrt. Die Verhandlungen in Maskat wurden auch vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation zwischen dem Iran und den USA gefÃ¼hrt. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach der Atombombe zu streben - was Teheran bestreitet.Â
Einen Tag nach den GesprÃ¤chen mit dem Iran besuchten die US-UnterhÃ¤ndler Steve Witkoff und Jared Kushner den in den Persischen Golf entsandten US-FlugzeugtrÃ¤ger "USS Abraham Lincoln", den US-PrÃ¤sident Donald Trump als Zeichen erhÃ¶hten Drucks gegen den Iran in die Region geschickt hatte. Witkoff erklÃ¤rte in Online-Netzwerken, der FlugzeugtrÃ¤ger und seine Begleitschiffe "sorgen fÃ¼r unsere Sicherheit und verleihen PrÃ¤sident Trumps Botschaft des Friedens durch StÃ¤rke Nachdruck".
Brennpunkte
AuÃŸenminister: Iran wird Uran-Anreicherung selbst im Kriegsfall nicht aufgeben
- AFP - 8. Februar 2026, 09:00 Uhr
Zwei Tage nach neuen GesprÃ¤chen mit den USA Ã¼ber das iranische Atomprogramm hat Irans AuÃŸenminister Araghtschi Forderungen nach dem Ende von Teherans Uran-Anreicherung eine Absage erteilt: Niemand habe das Recht, 'uns unser Verhalten vorzuschreiben'.
Zwei Tage nach neuen GesprÃ¤chen mit den USA Ã¼ber das iranische Atomprogramm hat Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi Forderungen nach dem Ende von Teherans Uran-Anreicherung eine Absage erteilt. "Warum bestehen wir so sehr auf der Anreicherung (von Uran) und weigern uns, darauf zu verzichten, selbst wenn uns ein Krieg aufgezwungen wird? Weil niemand das Recht hat, uns unser Verhalten vorzuschreiben", sagte Araghtschi am Sonntag auf einem Forum in Teheran.Â
Weitere Meldungen
Eine 75-JÃ¤hrige ist in ihrem Reihenhaus in MÃ¼nchen angriffen und tÃ¶dlich verletzt worden. EinsatzkrÃ¤fte nahmen kurz nach der Tat am Samstagabend einen 23-jÃ¤hrigenMehr
Homburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund Deutscher Karneval (BDK) verlangt von der Politik mehr UnterstÃ¼tzung bei der Terrorabwehr von KarnevalsumzÃ¼gen. BDK-PrÃ¤sidentMehr
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach den jÃ¼ngsten Ausschreitungen in ostdeutschen FuÃŸballstadien hat sich Sachsen-Anhalts neuer MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fÃ¼rMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert zÃ¼gige Steuerentlastungen fÃ¼r Unternehmen und BeschÃ¤ftigte. Reiche sagte der "BildMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hÃ¤lt es fÃ¼r geboten, manche EmpfÃ¤nger von Sozialleistungen zu einem sozialen Dienst zu verpflichten.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) legt einen Vorschlag vor, wie Mieter besser vor teuren mÃ¶blierten Wohnungsangeboten undMehr