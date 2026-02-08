AuÃŸenminister: Iran wird Uran-Anreicherung selbst im Kriegsfall nicht aufgeben

Abbas Araghtschi

Zwei Tage nach neuen GesprÃ¤chen mit den USA Ã¼ber das iranische Atomprogramm hat Irans AuÃŸenminister Araghtschi Forderungen nach dem Ende von Teherans Uran-Anreicherung eine Absage erteilt: Niemand habe das Recht, 'uns unser Verhalten vorzuschreiben'.

Zwei Tage nach neuen GesprÃ¤chen mit den USA Ã¼ber das iranische Atomprogramm hat Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi Forderungen nach dem Ende von Teherans Uran-Anreicherung eine Absage erteilt. "Warum bestehen wir so sehr auf der Anreicherung (von Uran) und weigern uns, darauf zu verzichten, selbst wenn uns ein Krieg aufgezwungen wird? Weil niemand das Recht hat, uns unser Verhalten vorzuschreiben", sagte Araghtschi am Sonntag auf einem Forum in Teheran.Â



FÃ¼r sein "friedliches Atomprogramm und seine Uran-Anreicherung" habe der Iran "einen sehr hohen Preis bezahlt", fÃ¼gte Araghtschi hinzu. Der iranische AuÃŸenminister Ã¤uÃŸerte sich zwei Tage nach neuen AtomgesprÃ¤chen mit den USA im Oman.



Die Entsendung von US-MilitÃ¤rschiffen in die Region schrecke den Iran nicht ab, sagte Araghtschi weiter. "Wir sind ein Volk der Diplomatie, wir sind auch ein Volk des Krieges", drohte er. Dies bedeute jedoch nicht, "dass wir den Krieg suchen".



Die USA und der Iran hatten am Freitag im Oman indirekte GesprÃ¤che Ã¼ber das iranische Atomprogramm gefÃ¼hrt. Die Verhandlungen in Maskat wurden auch vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation zwischen dem Iran und den USA gefÃ¼hrt. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach der Atombombe zu streben - was Teheran bestreitet.Â



Einen Tag nach den GesprÃ¤chen mit dem Iran besuchten die US-UnterhÃ¤ndler Steve Witkoff und Jared Kushner den in den Persischen Golf entsandten US-FlugzeugtrÃ¤ger "USS Abraham Lincoln", den US-PrÃ¤sident Donald Trump als Zeichen erhÃ¶hten Drucks gegen den Iran in die Region geschickt hatte. Witkoff erklÃ¤rte in Online-Netzwerken, der FlugzeugtrÃ¤ger und seine Begleitschiffe "sorgen fÃ¼r unsere Sicherheit und verleihen PrÃ¤sident Trumps Botschaft des Friedens durch StÃ¤rke Nachdruck".