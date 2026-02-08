Reichinnek begrÃ¼ÃŸt Hubigs Plan fÃ¼r Mietrechtsreform - fordert aber mehr Schutz

Heidi Reichinnek

Die Linksfraktion hat PlÃ¤ne von Justizministerin Hubig (SPD) fÃ¼r einen besseren Schutz fÃ¼r Mieter begrÃ¼ÃŸt, fordert aber noch weitergehende MaÃŸnahmen. 'Hubigs Novelle ist ein Ã¼berfÃ¤lliger Schritt nach vorne beim Schutz von Mieterinnen und Mietern.'

Die Linksfraktion im Bundestag hat die PlÃ¤ne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) fÃ¼r einen besseren Mieterschutz begrÃ¼ÃŸt, fordert aber noch weitergehende MaÃŸnahmen. "Hubigs Novelle ist ein Ã¼berfÃ¤lliger Schritt nach vorne beim Schutz von Mieterinnen und Mietern", sagte Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. An den "Kernproblemen" der Krise auf dem Wohnungsmarkt Ã¤ndere der Entwurf aber nichts.



"Diese Probleme kriegt man nur mit einem bundesweiten Mietendeckel und massiven Investitionen in den Sozialen Wohnungsbau in den Griff", sagte Reichinnek. Bezahlbares Wohnen sei "die zentrale soziale Frage unserer Zeit", sagte die Linken-Politikerin weiter. "Die Menschen haben eine Regierung verdient, die vor Ausbeutung durch GroÃŸkonzerne und Miethaie schÃ¼tzt."



Reichinnek begrÃ¼ÃŸte es, dass die Ministerin mit dem Gesetzentwurf "lange bekannte Umgehungsversuche skrupelloser Vermieter" etwa bei MÃ¶blierung, Kurzzeitmieten und Indexmieten angehe. "Es fehlen wirklich substantielle VerÃ¤nderungen", sagte sie zu AFP.



Reichinnek verwies auf die Forderungen der Linksfraktion: Sie wolle beispielsweise Indexmieten nicht nur begrenzen, sondern komplett abschaffen, "damit sie in Jahren mit hoher Inflation, wenn die Preise ohnehin schon enorm steigen, nicht auch noch zur Kostenfalle werden".



Angesichts von Wohnungsnot und steigenden Mietpreisen will das SPD-gefÃ¼hrte Bundesjustizministerium den Schutz von Mieterinnen und Mietern verbessern. Ressortchefin Hubig stellte am Sonntag einen Gesetzentwurf zur Reform des Mietrechts vor, der ein BÃ¼ndel neuer MaÃŸnahmen zum Mieterschutz enthÃ¤lt - so etwa strengere Regelungen fÃ¼r die Vermietung mÃ¶blierter Wohnungen und KurzzeitmietvertrÃ¤gen sowie eine Begrenzung von Indexmieten.