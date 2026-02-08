Wahlhelfer der AfD in Baden-WÃ¼rttemberg bedrÃ¤ngt und mit Reizgas attackiert

AfD-Wahlplakat zur Bundestagswahl 2025

In TÃ¼bingen in Baden-WÃ¼rttemberg sind zwei Wahlhelfer der AfD mit Reizgas attackiert und leicht verletzt worden. Sie wurden in der Nacht zu Sonntag beim AufhÃ¤ngen von Wahlplakaten der Partei von einer achtkÃ¶pfigen Gruppe bedrÃ¤ngt, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Nach einem kurzen Wortwechsel seien die beiden Wahlhelfer im Alter von 21 Jahren und 54 Jahren aus der Gruppe heraus mit Pfefferspray besprÃ¼ht worden.



Die bislang unbekannten VerdÃ¤chtigen waren nach Angaben der Beamten dunkel gekleidet und trugen rote Schlauchschals, die angegriffenen Wahlhelfer wurden vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen Mitternacht. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf und bat um Zeugenhinweise. In Baden-WÃ¼rttemberg wird am 8. MÃ¤rz - also in vier Wochen - ein neuer Landtag gewÃ¤hlt.