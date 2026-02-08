Brennpunkte

Wahlhelfer der AfD in Baden-WÃ¼rttemberg bedrÃ¤ngt und mit Reizgas attackiert

  • AFP - 8. Februar 2026, 14:29 Uhr
Bild vergrößern: Wahlhelfer der AfD in Baden-WÃ¼rttemberg bedrÃ¤ngt und mit Reizgas attackiert
AfD-Wahlplakat zur Bundestagswahl 2025
Bild: AFP

In TÃ¼bingen in Baden-WÃ¼rttemberg sind zwei Wahlhelfer der AfD mit Reizgas attackiert und leicht verletzt worden. Sie wurden in der Nacht zu Sonntag beim AufhÃ¤ngen von Wahlplakaten von einer achtkÃ¶pfigen Gruppe bedrÃ¤ngt, wie die Polizei berichtete.

Die bislang unbekannten VerdÃ¤chtigen waren nach Angaben der Beamten dunkel gekleidet und trugen rote Schlauchschals, die angegriffenen Wahlhelfer wurden vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen Mitternacht. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf und bat um Zeugenhinweise. In Baden-WÃ¼rttemberg wird am 8. MÃ¤rz - also in vier Wochen - ein neuer Landtag gewÃ¤hlt.

