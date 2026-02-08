Brennpunkte

Polizei: GedenkstÃ¤tte fÃ¼r Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana in Brand geraten

  • AFP - 8. Februar 2026, 13:51 Uhr
Bild vergrößern: Polizei: GedenkstÃ¤tte fÃ¼r Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana in Brand geraten
Die provisorische GedenkstÃ¤tte vor dem Brand
Bild: AFP

In der Schweizer Gemeinde Crans-Montana ist eine provisorische GedenkstÃ¤tte fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe in der Silvesternacht nach Angaben der Polizei in Flammen aufgegangen. Die GedenkstÃ¤tte sei am Sonntagmorgen gegen 06.00 Uhr in Brand geraten.

In der Schweizer Gemeinde Crans-Montana ist eine provisorische GedenkstÃ¤tte fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe in der Silvesternacht nach Angaben der Polizei in Flammen aufgegangen. Die mit Kerzen, Blumen und Beileidsbekundungen gefÃ¼llte GedenkstÃ¤tte in der NÃ¤he des UnglÃ¼cksorts sei am Sonntagmorgen gegen 06.00 Uhr in Brand geraten, teilte die Polizei des Kantons Wallis im Onlinedienst X mit. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht.

Die Ursache des Brands werde untersucht, teilte die Polizei mit. Die GedenkstÃ¤tte hatte zunÃ¤chst vor der ausbrannten Bar "Le Constellation" gestanden, bevor sie etwas weiter weg aufgestellt wurde. Bei dem Brand in der Silvesternacht waren 41 Menschen ums Leben gekommen, die HÃ¤lfte von ihnen waren Jugendliche. 115 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen.Â 

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand in der Bar durch an Flaschen befestigte FeuerwerksfontÃ¤nen ausgelÃ¶st wurde, die zu nahe an die mit Schaumstoff verkleidete Decke gehalten wurden. Gegen die franzÃ¶sischen Barbetreiber wird wegen des Verdachts auf fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung, fahrlÃ¤ssige KÃ¶rperverletzung und fahrlÃ¤ssige Brandstiftung ermittelt.

