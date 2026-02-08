Wolfgang Ischinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, plÃ¤diert fÃ¼r deutsche Waffengeschenke an Polen. "Polen ist Frontstaat. Und es gibt aus polnischer Sicht die ungelÃ¶ste Reparationsfrage, die immer noch herumschwirrt", sagte Ischinger der "Welt".



"Wie wÃ¤re es denn, wenn Deutschland in Anerkennung der Frontstaatrolle Polens ein U-Boot, eine Fregatte oder einige Kampfpanzer an Warschau schenkt?" Die Verteidigungsleistung Polen schÃ¼tze auch Deutschland, begrÃ¼ndete der Diplomat seinen Vorschlag. "Wir haben jetzt viel Geld fÃ¼r Verteidigung - ein kleiner Teil davon geht nach Polen. Den Gedanken finde ich zÃ¼ndend."



Als Problem stellte Ischinger fest, dass die steigenden deutschen Verteidigungsausgaben in den Nachbarstaaten zu Bedenken fÃ¼hren kÃ¶nnten. "Der groÃŸe Geldsegen im Verteidigungsbereich ist militÃ¤risch nÃ¶tig und politisch sinnvoll. Aber er fÃ¼hrt dazu, dass Deutschland in den kommenden Jahren fÃ¼r sein MilitÃ¤r mehr als doppelt so viel wie Frankreich ausgeben wird", sagte der Chef der Sicherheitskonferenz.



"In GesprÃ¤chen mit Partnern in Paris und auch Polen spÃ¼re ich, dass manchmal alte Vorbehalte wieder hochkommen - die Sorge vor deutscher Dominanz." Es werde deshalb darauf ankommen, den Partnern klarzumachen: "Wir investieren nicht, um eine dominante Rolle zurÃ¼ckzugewinnen, sondern um Europa verteidigungsfÃ¤hig zu machen."



Ischinger forderte die Bundesregierung auf, diesen Gedanken auch bei der wiederholt vorgetragenen Ambition zu betonen, die Bundeswehr zur stÃ¤rksten konventionellen Armee Europas zu machen: "Das ist kein Selbstzweck, sondern ein Beitrag zur Verteidigung aller auf diesem Kontinent." Deutschland mÃ¼sse dabei mit FingerspitzengefÃ¼hl vorgehen.

