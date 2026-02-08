Prognosen: Partei von Regierungschefin Takaichi siegt deutlich bei Unterhauswahl

Wahlplakate im verschneiten Tokio

Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungspartei von MinisterprÃ¤sidentin Sanae Takaichi Prognosen zufolge mit klarer Mehrheit gesiegt. Laut den Nachwahlbefragungen dÃ¼rfte die LDP zwischen 274 und 328 der insgesamt 465 Sitze gewonnen haben.

Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Partei der konservativen MinisterprÃ¤sidentin Sanae Takaichi laut Prognosen mit klarer Mehrheit gesiegt. Â Nach den am Sonntag verÃ¶ffentlichten Ergebnissen von Befragungen nach SchlieÃŸung der Wahllokale dÃ¼rfte die Liberaldemokratische Partei (LDP) Takaichis zwischen 274 und 328 Sitze im Abgeordnetenhaus gewonnen haben. Damit wÃ¼rde sie deutlich zulegen: Bisher hÃ¤lt die LDP 198 der insgesamt 465 Mandate in der Parlamentskammer.Â



MÃ¶glich war sogar eine Zweidrittelmehrheit von mindestens 310 Sitzen entweder fÃ¼r die LDP allein oder zusammen mit ihrem bisherigen rechtsgerichteten Koalitionspartner JIP. Nach Angaben des Senders NHK konnte die bisherige Regierungskoalition mit 302 bis 366 Sitzen rechnen.



Den Prognosen zufolge steuerte die LDP auf ihr bestes Ergebnis seit der Wahl im Jahr 2017 zu. Damals war die LDP von Regierungschef Shinzo Abe angefÃ¼hrt worden, Takaichis politischem Vorbild. Abe wurde 2022 bei einem Attentat ermordet.Â



Takaichi ist erst seit Oktober im Amt. Sie folgte damals auf den zurÃ¼ckgetretenen Regierungschef Shigeru Ishiba. Im Januar lÃ¶ste Takaichi das Unterhaus auf und bereitete damit den Weg fÃ¼r die vorgezogene Neuwahl. Umfragen vor der Wahl hatten bereits auf einen Sieg der seit Jahrzehnten fast ununterbrochen regierenden LDP hingedeutet. Takaichis Kabinett genieÃŸt in Umfragen Zustimmungswerte von rund 70 Prozent.



Takaichi ist die erste Frau im hÃ¶chsten japanischen Regierungsamt.Â Die 64-jÃ¤hrige gehÃ¶rt dem rechten FlÃ¼gel der LPD an. Sie war in ihrer Jugend Schlagzeugerin in einer Heavy-Metal-Band und gilt als erklÃ¤rte Bewunderin der als "Eiserne Lady" bekannten langjÃ¤hrigen britischen Premierministerin Margaret Thatcher.



Insbesondere bei jÃ¼ngeren WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hlern ist Takaichi beliebt: Ihre Handtasche ist zu einer Art Kultobjekt geworden, ein Video, auf dem sie mit dem sÃ¼dkoreanischen PrÃ¤sidenten Lee Jae Myung nach einem Treffen zu K-Pop-KlÃ¤ngen Schlagzeug spielte, verbreitete sich rasant in Onlinenetzwerken.



Im Abgeordnetenhaus hatte Takaichis Regierungskoalition bislang jedoch nur eine knappe Mehrheit, was die Durchsetzung ihrer ehrgeizigen ReformplÃ¤ne erschwerte. Aufgrund von Unzufriedenheit Ã¼ber steigende Preise und Korruption hatte die LDP bei den vergangenen Wahlen an UnterstÃ¼tzung verloren.Â



LDP-GeneralsekretÃ¤r Shunichi Suzuki erklÃ¤rte am Sonntag zu den Prognosen, der vorhergesagte Sieg Takaichis beweise die UnterstÃ¼tzung der WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hlern "fÃ¼r die verantwortungsvolle, proaktive Finanzpolitik" der Regierungschefin und die "StÃ¤rkung der nationalen VerteidigungsfÃ¤higkeiten".



FÃ¼r eine gewisse NervositÃ¤t bei einigen WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hlern sowie auf den FinanzmÃ¤rkten sorgten die massiven staatlichen Ausgaben, die Takaichis Regierung auf den Weg gebracht hat. Mit einem Konjunkturpaket im Umfang von umgerechnet rund 117 Milliarden Euro soll die japanische Wirtschaft angekurbelt werden. Dabei liegt die Schuldenquote in Japan nach Angaben des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) bei weit Ã¼ber dem Doppelten der jÃ¤hrlichen Wirtschaftsleistung.



"Mir ist vor allem wichtig, welche MaÃŸnahmen sie gegen die Inflation ergreifen werden", sagte die 50-jÃ¤hrige WÃ¤hlerin Chika Sakamoto der Nachrichtenagentur AFP in einem Wahllokal in Tokio. "Die Preise fÃ¼r wirklich fast alles steigen, aber die Einkommen nehmen kaum zu."



"Meine grÃ¶ÃŸte Sorge gilt nicht nur der Gegenwart, sondern auch der Zukunft Japans", sagte der 49-jÃ¤hrige WÃ¤hler Taku Sakamoto. Angesichts von politischen VorschlÃ¤gen wie der Abschaffung der Verbrauchersteuer frage er sich, "ob solche MaÃŸnahmen wirklich verantwortungsvoll gegenÃ¼ber nachfolgenden Generationen sind".Â



AuÃŸenpolitisch tritt Takaichi offensiv gegenÃ¼ber China auf - und zeigt groÃŸe NÃ¤he zu den USA. Kurz nach ihrem Amtsantritt sagte sie, eine militÃ¤rische Eskalation des Taiwan-Konflikts etwa durch den Einsatz chinesischer Kriegsschiffe kÃ¶nne auch Japan in seiner Existenz bedrohen. FÃ¼r diesen Fall schloss sie einen MilitÃ¤reinsatz nicht aus, was fÃ¼r heftige Reaktionen in Peking sorgte.



Die Parlamentswahl fand erstmals seit Jahrzehnten im Februar statt. Der Gang zum Wahllokal wurde vielen Menschen am SonntagÂ in weiten Teilen Japans durch heftigen Schneefall erschwert - unter anderem auch in der Hauptstadt Tokio und in Gegenden, in denen es nur selten schneit. "Ich wÃ¼nschte, diese Wahl fÃ¤nde in einer schneefreien Jahreszeit statt", sagte ein Ã¤lterer WÃ¤hler dem Sender NHK im nordjapanischen Aomori.