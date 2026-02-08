Mehr Schutz fÃ¼r Mieterinnen und Mieter: Justizministerin plant Mietrechtsreform

Ministerin Hubig mit Kanzler Merz

Angesichts von Wohnungsnot und steigenden Mietpreisen will das SPD-gefÃ¼hrte Bundesjustizministerium den Schutz von Mieterinnen und Mietern verbessern. Ressortchefin Stefanie Hubig (SPD) stellte am Sonntag einen Gesetzentwurf zur Reform des Mietrechts vor, der ein BÃ¼ndel neuer MaÃŸnahmen zum Mieterschutz enthÃ¤lt - so etwa strengere Regelungen fÃ¼r die Vermietung mÃ¶blierter Wohnungen und KurzzeitmietvertrÃ¤gen sowie eine Begrenzung von Indexmieten.



Ziel der Reform sei es, "dem rapiden Anstieg der Mieten entgegenzuwirken und den Schutz von Mieterinnen und Mietern zu verbessern", erklÃ¤rte die Ministerin. "Wer eine bezahlbare Wohnung sucht, hat es an vielen Orten heute extrem schwer." Das liege auch am Mietrecht: Das soziale Mietrecht sei zwar gut, der Schutz habe aber LÃ¼cken, die nun geschlossen werden sollen.



Der Anteil befristeter und mÃ¶blierter Mietangebote hat zuletzt nach Angaben des Ministeriums ein "Rekordniveau" erreicht. Die Regeln zur Mietpreisbremse werden bei solchen Vermietungen oft nicht eingehalten. Dies trage dazu bei, "dass es in StÃ¤dten immer schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden", erklÃ¤rte Hubigs Ministerium.



Der Gesetzentwurf soll unter anderem fÃ¼r mehr Transparenz beim Vermieten mÃ¶blierter Wohnungen sorgen - denn bei MÃ¶blierungen verlangen Vermieter oft krÃ¤ftige AufschlÃ¤ge. Die gesetzlichen Vorgaben dafÃ¼r sind aktuell nach EinschÃ¤tzung des Bundesjustizministeriums "nicht hinreichend klar".



In angespannten WohnungsmÃ¤rkten sollen Vermieter den Zuschlag fÃ¼r MÃ¶bel kÃ¼nftig gesondert ausweisen mÃ¼ssen.Machen sie das nicht, soll die Wohnung als unmÃ¶bliert vermietet gelten. Â Mieterinnen und Mieter sollen dann nur das an Miete zahlen mÃ¼ssen, was fÃ¼r die Wohnung ohne MÃ¶blierung verlangt werden darf.Â



Der MÃ¶blierungszuschlag soll zudem auf fÃ¼nf Prozent der Nettokaltmiete begrenzt werden. Der Zuschlag soll sich am Anschaffungswert sowie am Abnutzungsgrad der Einrichtung orientieren. Das bedeutet beispielsweise, dass bei einer Nettokaltmiete von 1000 Euro der MÃ¶blierungszuschlag auf maximal 50 Euro begrenzt wird.



"Wir wollen fair und transparent regeln, was hier erlaubt ist und was nicht", kÃ¼ndigte Ministerin Hubig an. Befristete MietvertrÃ¤ge sollen den PlÃ¤nen zufolge nur noch dann von der Mietpreisbremse ausgenommen sein, wenn sie fÃ¼r hÃ¶chstens sechs Monate abgeschlossen werden. Voraussetzung fÃ¼r eine Befristung soll auÃŸerdem ein besonderer Grund auf Seiten des Mieters sein, etwa berufliche UmstÃ¤nde.



Bislang sind Kurzzeitvermietungen gesetzlich nicht befristet. "Diese Rechtsunsicherheit fÃ¼hrt dazu, dass einige Vermieterinnen und Vermieter versuchen, die Mietpreisbremse zu umgehen, indem sie einen Kurzzeitmietvertrag abschlieÃŸen", erklÃ¤rte Hubigs Ministerium.



Ein weiterer Vorschlag betrifft sogenannte Indexmieten, die sich an der Inflationsrate orientieren. In Phasen starker Preissteigerungen soll die Miete dem Entwurf zufolge kÃ¼nftig um maximal 3,5 Prozent erhÃ¶ht werden dÃ¼rfen.Â



"IndexmietvertrÃ¤ge dÃ¼rfen nicht zur Kostenfalle werden, wenn die Inflation steigt", erklÃ¤rte Ministerin Hubig. "Deshalb wollen wir hier die MieterhÃ¶hungen deckeln - jedenfalls dort, wo Mieten ohnehin besonders teuer sind."



Das Bundesjustizministerium verwies darauf, dass insbesondere nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine der Verbraucherpreisindex stark angestiegen sei. Dadurch seien sehr hohe Mietsteigerungen von rund sieben Prozent pro Jahr bei IndexmietvertrÃ¤gen mÃ¶glich geworden.



Mehr Schutz soll es auch fÃ¼r Mieter geben, die wegen einer nicht gezahlten Miete gekÃ¼ndigt werden. Bei Zahlungsverzug soll eine ordentliche KÃ¼ndigung einmalig abgewendet werden kÃ¶nnen, sofern die ausstehende Miete vollstÃ¤ndig beglichen wird - "denn jede und jeder hat eine zweite Chance verdient", erklÃ¤rte Hubig.



Die Ministerin betonte zugleich, dass die Reform auch "die Interessen der Vermieterseite im Blick" behalte. So soll die Wertgrenze fÃ¼r vereinfachte MieterhÃ¶hungen infolge von ModernisierungsmaÃŸnahmen von 10.000 auf 20.00 Euro angehoben werden. Dies soll es vor allem privaten Kleinvermietern erleichtern, die Miete nach einer Modernisierung der Wohnung ohne groÃŸen Aufwand zu erhÃ¶hen.



Eine ModernisierungsmieterhÃ¶hung ist eine MieterhÃ¶hung, die es Vermieterinnen und Vermietern erlaubt, fÃ¼r bestimmte Modernisierungen die Miete dauerhaft um einen bestimmten Betrag zu erhÃ¶hen, der sich anhand der entstandenen Kosten berechnet.



Der Mietwohnungsmarkt in Deutschland ist vielerorts weiterhin sehr angespannt. Gerade in Ballungszentren steigen die Mieten stark an. Die Angebotsmieten in den 14 grÃ¶ÃŸten deutschen StÃ¤dten haben sich laut Hubigs Ministerium in der Zeit von 2010 bis 2024 durchschnittlich verdoppelt. Allein in der Zeit von 2022 bis 2024 sind sie um Ã¼ber 20 Prozent gestiegen.