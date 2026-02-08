Politik

Thailands Regierungschef Anutin hofft auf Vertrauen der WÃ¤hler in seine Partei

  • AFP - 8. Februar 2026, 09:12 Uhr
Bild vergrößern: Thailands Regierungschef Anutin hofft auf Vertrauen der WÃ¤hler in seine Partei
Anutin Charnvirakul vor einem Wahllokal
Bild: AFP

Bei der Parlamentswahl in Thailand hofft der amtierende Regierungschef Anutin Charnvirakul auf die Zustimmung der WÃ¤hler. 'Hoffentlich werden sie uns vertrauen', sagte er am Sonntag bei der Stimmabgabe.

Bei der Parlamentswahl in Thailand hofft der amtierende Regierungschef Anutin Charnvirakul auf die Zustimmung der WÃ¤hler. "Hoffentlich werden sie uns vertrauen", sagte Anutin am Sonntag vor Journalisten nach seiner Stimmabgabe in Buriram. "Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, aber wir kÃ¶nnen die Herzen der BevÃ¶lkerung nicht erzwingen."

Die Parlamentswahl in dem sÃ¼dostasiatischen Land hatte am Sonntagmorgen begonnen. Es ist der zweite Urnengang binnen drei Jahren. Der seit September amtierende Anutin hofft, durch einen Wahlsieg im Amt verbleiben zu kÃ¶nnen.

Anutin hatte die Nachfolge von Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra angetreten, die Ende August im Zusammenhang mit dem Grenzkonflikt mit Kambodscha vom Verfassungsgericht abgesetzt worden war. Anutins Amtsantritt wurde von der grÃ¶ÃŸten Oppositionskraft, der Volkspartei, unterstÃ¼tzt. Die Volkspartei machte Neuwahlen binnen vier Monaten zur Bedingung.

Die Bhumjaithai-Partei liegt in Umfragen an zweiter Stelle hinter der Volkspartei. Da aller Voraussicht nach keine Partei die absolute Mehrheit erreichen wird, gehen Beobachter davon aus, dass sich Anutin erneut an die Spitze einer Koalitionsregierung setzen wird.Â 

