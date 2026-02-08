Unionsfraktion fordert Ã„nderungen an Hubigs PlÃ¤nen fÃ¼r Reform des Mietrechts

Wohnungen in Berlin-Mitte

Die Union fordert Ã„nderungen an dem Entwurf von Bundesjustizministerin Hubig (CDU) fÃ¼r eine Reform des Mietrechts. Es gebe 'Korrekturbedarf bei der starren Sechs-Monats-Grenze fÃ¼r KurzzeitmietvertrÃ¤ge sowie beim geplanten Deckel fÃ¼r Indexmieten'.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert Ã„nderungen an dem Entwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) fÃ¼r eine Reform des Mietrechts. Die Union sehe "Korrekturbedarf bei der starren Sechs-Monats-Grenze fÃ¼r KurzzeitmietvertrÃ¤ge sowie beim geplanten Deckel fÃ¼r Indexmieten", sagte Unionsfraktionsvize GÃ¼nter Krings (CDU) am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Diese Ã„nderungen an Hubigs Entwurf seien nÃ¶tig, "weil sonst VerlÃ¤sslichkeit verloren geht und Investitionen weiter gebremst werden".



Auch Hubigs PlÃ¤ne fÃ¼r strengere Regeln bei der Vermietung mÃ¶blierter Wohnungen findet Krings nach eigenen Worten noch nicht Ã¼berzeugend. "Mehr Transparenz bei mÃ¶blierten Wohnungen ist richtig, doch die geplante Pauschale wirkt zu schematisch und birgt neues Streitpotenzial", sagte er.Â



Zudem drÃ¤ngte Krings darauf, parallel zum besseren Schutz von Mieterinnen und Mietern den Bau neuer Wohnungen zu vereinfachen. "Mieterschutz darf keine neuen Fehlanreize schaffen und ersetzt auch keinen Wohnungsbau", sagte Krings zu AFP. "Wir als Unionsfraktion setzen auf stabile Mieten durch schnelleres, einfacheres und gÃ¼nstigeres Bauen." Im weiteren Gesetzgebungsverfahren werde die Unionsfraktion "darauf achten, dass die im Koalitionsvertrag wohl abgewogenen Vereinbarungen genau umgesetzt werden".



Generell unterstÃ¼tze die CDU/CSU aber die BemÃ¼hungen um einen besseren Schutz fÃ¼r Mieter, betonte Krings: "Steigende Mieten belasten viele Menschen spÃ¼rbar." Es sei "gut, dass die Bundesjustizministerin ihre VorschlÃ¤ge zum Mietrecht frÃ¼h vorlegt - so bleibt im Kabinett und im Parlament ausreichend Zeit fÃ¼r eine sorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung".



Angesichts von Wohnungsnot und steigenden Mietpreisen will das SPD-gefÃ¼hrte Bundesjustizministerium den Schutz von Mieterinnen und Mietern verbessern. Ressortchefin Hubig stellte am Sonntag einen Gesetzentwurf zur Reform des Mietrechts vor, der ein BÃ¼ndel neuer MaÃŸnahmen zum Mieterschutz enthÃ¤lt - so etwa strengere Regelungen fÃ¼r die Vermietung mÃ¶blierter Wohnungen und KurzzeitmietvertrÃ¤gen sowie eine Begrenzung von Indexmieten.