Ein Autofahrer hat bei BrÃ¼ggen in Nordrhein-Westfalen einen Mann auf einer BundesstraÃŸe ausgebremst und mit einem Messer lebensgefÃ¤hrlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich offenbar um eine gezielte Attacke, wie die Staatsanwaltschaft in Krefeld und die Polizei in MÃ¶nchengladbach am Sonntag gemeinsam mitteilten. Das 32-jÃ¤hrige Opfer ist demnach der neue LebensgefÃ¤hrte der frÃ¼here Ehefrau des 55-jÃ¤hrigen VerdÃ¤chtigen.
Laut Ermittlern ereignete sich die Tat am Samstagabend auf der B221 nahe der deutsch-niederlÃ¤ndischen Grenze. Beide MÃ¤nner waren dort mit Autos unterwegs, der Beschuldigte bremste sein Opfer aus und griff es sofort an. Polizisten nahmen den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter wenig spÃ¤ter in einer Nachbargemeinde fest. Er befand sich dabei in Begleitung seines minderjÃ¤hrigen Sohns. Bei der Tat war dieser aber nicht dabei, wie es hieÃŸ.
Der angegriffene 32-JÃ¤hrige schwebte zunÃ¤chst in Lebensgefahr. Bis zum Sonntag stabilisierte sich sein Gesundheitszustand, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilte. Der TatverdÃ¤chtige befindet sich seit Sonntag wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.
Brennpunkte
Messerangriff auf BundesstraÃŸe: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen lebensgefÃ¤hrlich verletzt
- AFP - 8. Februar 2026, 15:06 Uhr
