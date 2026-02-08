ZusammenstÃ¶ÃŸe bei Protesten gegen Olympische Spiele und US-BehÃ¶rde ICE in Mailand

ZusammenstÃ¶ÃŸe von Anti-Olympia-Demonstranten mit Polizisten in Mailand

'Weniger ICE, mehr Gletscher': In Mailand haben tausende Menschen gegen die Umweltauswirkungen der Olympischen Winterspiele demonstriert. Der Protest richtete sich auch gegen die PrÃ¤senz von Bediensteten der US-BehÃ¶rde ICE bei den Spielen in Italien.

"Weniger ICE, mehr Gletscher": In Mailand haben Â tausende Menschen gegen die Umweltauswirkungen der Olympischen Winterspiele in Norditalien sowie gegen die Anwesenheit von ICE-Bediensteten aus den USA wÃ¤hrend der Spiele protestiert. Dabei kam es am Samstagabend zu ZusammenstÃ¶ÃŸen zwischen Demonstrierenden und der Polizei, als einige Teilnehmer FeuerwerkskÃ¶rper zÃ¼ndeten und Steine auf die EinsatzkrÃ¤fte warfen. Die Polizei trieb die Menge mit Wasserwerfern auseinander.



Bei dem Protestmarsch am Tag nach der ErÃ¶ffnung der Winterspiele prangerten Teilnehmer auf Transparenten die Verwendung von Kunstschnee oder das FÃ¤llen von BÃ¤umen an. Auch die Wohnungsnot in der Finanz- und Modemetropole Mailand waren Themen der Demonstration.Â



"Die Spiele sind aus Ã¶kologischer und sozialer Sicht nicht mehr tragbar, ihre Zeit ist abgelaufen", sagte etwa die 29-jÃ¤hrige Demonstrantin Francesca Missana der Nachrichtenagentur AFP.Â



"Diese Spiele sind als nachhaltig und kostenneutral beworben worden", kritisierte Alberto di Monte, einer der Organisatoren des Protestmarsches, zu dem Gewerkschaften und Aktivisten aufgerufen hatten. Da es sich jedoch um eine geografisch besonders weit verstreute Veranstaltung handelt, seien MilliardenbetrÃ¤ge fÃ¼r den Bau von StraÃŸen ausgegeben worden anstatt fÃ¼r den Schutz der Berge, sagte di Monte.



Die Winterspiele Mailand-Cortina verteilen sich auf mehrere Austragungsorte in den italienischen Alpen. Die ErÃ¶ffnungsfeier fand an vier Standorten statt - in Mailand, Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno. Insgesamt reisten 2900 Athleten an.Â



Mailand habe sich zu einem "angenehmen Disneyland fÃ¼r Touristen" entwickelt, das zwar wichtige Veranstaltungen beherberge, aber seine BevÃ¶lkerung vernachlÃ¤ssige, kritisierte di Monte.Â



"Holen wir uns die Stadt zurÃ¼ck, befreien wir die Berge", stand auf einem Plakat geschrieben. Ein anderes zeigte einen groÃŸen Wassertropfen mit traurigem Gesicht und die Worte: "Die Olympischen Spiele trocknen mich aus."



Der 69-jÃ¤hrige Demonstrant Giovanni Gaiani kritisierte die Entscheidung, hunderte BÃ¤umen zu fÃ¤llen, um das umstrittene Cortina Sliding Center, eineÂ Kunsteisbahn fÃ¼r Bobsport, Rennrodeln und Skeleton, zu bauen. Andere Demonstranten hielten dutzende PappbÃ¤ume hoch, bevor sie diese auf dem Boden legten - so als seien sie gefÃ¤llt worden.Â



Neben den schÃ¤dlichen Folgen fÃ¼r die Umwelt prangerten die Teilnehmer auch die gestiegenen Lebenshaltungskosten in Mailand an sowie die Tatsache, dass immer mehr reiche Menschen durch Steuervorteile in die Stadt gelockt werden.Â



"Freie Berge, weniger ICE, mehr Gletscher", stand auf einem anderen Banner - eine Anspielung auf den umstrittenen Einsatz von Bediensteten der US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in Italien. Sie begleiten die Â US-Olympia-Delegation Italien. In den USA geht ICE derzeit mit rabiaten Abschiebe-Razzien massiv gegen Migranten ohne gÃ¼ltigen Aufenthaltstitel vor. Bei EinsÃ¤tzen von ICE und der GrenzschutzbehÃ¶rde CBP in der Stadt Minneapolis wurden in den vergangenen Wochen zwei US-BÃ¼rger getÃ¶tet.



An den Protesten beteiligten sich auch pro-palÃ¤stinensische Demonstranten, die palÃ¤stinensische Flaggen schwenkten.Â Die italienischen EinsatzkrÃ¤fte waren in Alarmbereitschaft und trugen Schutzhelme, nachdem bei gewalttÃ¤tigen Protesten gegen die SchlieÃŸung eines Kulturzentrums in Turin am vergangenen Wochenende mehr als hundert Beamte verletzt worden waren.Â



Am Samstagmorgen hatte es mehrere mutmaÃŸliche Sabotageakte bei der Bahn gegeben, die nach Angaben des Verkehrsministeriums erhebliche "BeeintrÃ¤chtigungen fÃ¼r Tausende von Reisenden" zur Folge hatten.Â Medienberichten zufolge untersuchte die Polizei drei VorfÃ¤lle, die zu SchÃ¤den auf Bahnstrecken rund um Bologna gefÃ¼hrt hatten. Die Polizei schlieÃŸe einen Zusammenhang mit den Winterspielen nicht aus, hieÃŸ es. Â Â Â



Verkehrsminister Matteo Salvini sprach von "schweren SabotagevorfÃ¤llen" und erklÃ¤rte, die VorfÃ¤lle gÃ¤ben "Anlass zur Sorge". Auch er deutete einen mÃ¶glichen Zusammenhang mit den Olympischen Spielen an.



Der Auftakt der Winterspiele fand unter enormen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die 2900 angereisten Athletinnen und Athleten wurden von 6000 Polizisten und 2000 Soldaten bewacht. Die Sicherheitsgesetze in Italien waren kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele nochmals verschÃ¤rft worden. Die Olympischen Spiele enden am 22. Februar.