Studie: Dauerkrisen kosten Deutschland fast eine Billion Euro

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat infolge der vielfÃ¤ltigen Krisen ab dem Jahr 2020 einen WertschÃ¶pfungsverlust von rund 940 Milliarden Euro erlitten. Das ergab eine am Sonntag verÃ¶ffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).



Demzufolge haben die Corona-Pandemie, die Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs und Trumps Handelspolitik Ã¼ber die Jahre zu einem wirtschaftlichen Ausfall von Ã¼ber 20.000 Euro pro ErwerbstÃ¤tigem gefÃ¼hrt. Dies entspricht etwa einem FÃ¼nftel der durchschnittlichen wirtschaftlichen Leistung, die eine erwerbstÃ¤tige Person pro Jahr erwirtschaftet. Allein ein Viertel des Gesamtverlustes entfÃ¤llt auf das Jahr 2025.



Im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 belief sich der WertschÃ¶pfungsverlust laut Studie auf rund 185 Milliarden Euro. Bis zum russischen Angriff auf die Ukraine summierten sich die grÃ¶ÃŸtenteils pandemiebedingten EinbuÃŸen auf fast 300 Milliarden Euro.



Ab 2022 Ã¼berlagerten die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges die Nachwirkungen der Pandemie. Der Energiepreisschock und anhaltend hohe geopolitische Unsicherheit bremsten die Konjunktur spÃ¼rbar. Die Verluste beliefen sich 2022 auf rund 85 Milliarden Euro. In den beiden Folgejahren hat Deutschland circa 140 bzw. 200 Milliarden Euro weniger erwirtschaftet.



Die deutsche Wirtschaft hatte sich noch nicht von den beiden ersten Krisen erholt, als Donald Trump Ende 2024 zum US-PrÃ¤sidenten gewÃ¤hlt wurde. Nach seinem Amtsantritt setzte er rasch ZÃ¶lle in Kraft und machte handelspolitische Drohungen wahr. Im Jahr 2025 belief sich der WertschÃ¶pfungsverlust deshalb auf weitere 235 Milliarden Euro - der hÃ¶chste Wert im gesamten Krisenzeitraum.

